フリーアナウンサーの田粼さくらが２８日、都内で１ｓｔ写真集「さくらいろ」（発売中、小学館刊）発売記念イベントを開催した。

「ｏｈａ！４ ＮＥＷＳ ＬＩＶＥ」でキャスターとして活躍する２７歳の等身大の姿を収めた一冊。タイトルの「さくらいろ」には「名前が覚えてもらいやすいので、『さくら』という名前は入れたいと思っていた。色々な一面や色々なカラーが出た一冊だと思うので、このタイトルに」との思いを込めた。

撮影はバリ島で敢行。決めた経緯について「迷っていたんですけど、マネージャーの助言で決まりました」。現地ではアクシデントに見舞われたといい「顔の形が変わるくらい蚊に刺された。スタイリストさんにムヒを借りて、何とか乗り越えることができた」と苦労を明かした。

お気に入りカットには赤のドレスを着たエレガントなカットをチョイス。「普段仕事柄、清楚でキュートな感じの雰囲気が多いんですけれども、普段の私からは想像できない大人な雰囲気が感じられると思うカットなので選びました」と胸を張った。自己採点については「今回すごく頑張ったんですけど、もし次回出させてもらえるならという余白を込めて、８２点くらいでいいですか」と次回作への意欲も見せた。