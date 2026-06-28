日本代表ＭＦ鎌田大地（２９＝クリスタルパレス）が２７日（日本時間２８日）、北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦ブラジル戦（２９日＝同３０日、米国・ヒューストン）へ向けてベースキャンプ地のナッシュビルでの練習後、取材に応じた。

森保ジャパンのかじ取り役は戦術について「チームのやり方は多少の修正が入ったり、ブラジル戦に向けて多少あるけど、基本的に変えることはない。（この日の練習で）多少の確認はした。攻撃はある程度できると思う。ボールを持てる時間もあるだろうし、自分たちがやりたいことは１次リーグよりできる」と大一番を見据えた。

相手のＦＷヴィニシウス（レアル・マドリード）は要警戒選手の一人。その動きを踏まえて「ヴィニシウス選手は守備はあんまりしない分、前残りでカウンターだったり、自分たちがコンパクトさをキープできなかったり、攻めることはできるけど、そのぶん後ろが空いたりすることもある。リスク管理をうまくしないと難しい試合になる。その辺どれだけ人数をかけてやるのかが大事」とポイントを挙げた。

さらに同じイングランド・プレミアリーグでプレーするＤＦガブリエル・マガリャンイス（アーセナル）については「あのクオリティーは他のリーグでも見られない。間違いなく今のプレミアでもトップ３に入るセンターバック」と高く評価。ＭＦブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）には「イタリア、ドイツでは少なくとも見れるレベルの選手ではなかった」と警戒する。

そしてペース配分を度外視して勝機をつかむ。「僕たちは１２０分の中で考えている。最初から出る選手は６０分でも７０分でも、とにかく前半から出し切って後つないでいくというような、みんなそういう感覚でいくと思う。体力をセーブするよりはできる限りやって、（決勝Ｔ２回戦まで）中５日あるのでブラジル戦にすべて出し切りたい」

心構えに関しては「過剰なリスペクトは昔のようにはない。強豪国相手でも変わらずできると思う」と頼もしかった。