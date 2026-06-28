元TOKIOの松岡昌宏（49）が28日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。撮影現場で見せた大物俳優の素顔を明かす場面があった。

プレゼントについて話をする中、松岡は「覚えてるのは『マンハッタンラブストーリー』っていうドラマをやらせてもらった時に、ファンファン大佐ですよ、岡田眞澄さんが空き時間にずっと悩んでるんですよ」と2006年に亡くなった俳優の岡田真澄さんについて触れた。

岡田さんとはTBSの主演ドラマ「マンハッタンラブストーリー」（2003年）での共演前に、フジテレビのバラエティー番組「クイズ!年の差なんて」でも長らく共演。

現場で「どうしよう、いや、どうしよう」と悩んでいる岡田さんに「どうしたんすか？」と聞いたところ、愛娘のクリスマスプレゼントで悩んでいることが判明。愛娘は当時、セーラームーンが好きだったといい、演者・スタッフ6、7人でいろいろと考えて、結局、セーラームーンの人形を選んだという。

「セーラームーンの人形を一生懸命選んで頭を抱えている岡田眞澄さんが愛おしくて、愛おしくてしょうがなかった」と回顧。「だからこそ、覚えてるんですね」と松岡。「喜んでもらったかどうかは分かんないんだけど、その娘さんは岡田朋峰さんだよね。当時5歳ぐらいだったと思うんだよね」と現在はモデルとして活躍する岡田朋峰だといい、「お会いしたことないんだけど、いつかお会いする機会があったら、“セーラームーンのプレゼント、どうだった？”って聞いてみたいんだよね。あの時すっげー考えたから。めちゃめちゃ考えたのよ」と懐かしんだ。