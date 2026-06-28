『旅サラダ』で活躍の元ABC東留伽アナ、退社から半年…29歳誕生日の場所＆大胆姿に反響「ヤバッ」「ドキっとします」
フリーアナウンサー／アーティストの東留伽アナウンサーが、28日までに自身のインスタグラムを更新し、パリで29歳の誕生日を迎えたと明かした。
【写真】元ABC東留伽アナ、パリで29歳誕生日 「ドキっとします」なドレス姿
東アナは、黒のドレスに身を包み、大胆に肌見せ。凱旋門をバックにしたショットや夜景など、パリを楽しむ姿を披露した。
「パリで29歳の誕生日を迎えました！一つ一つの経験が自己をつくり、そしてまた経験は未来に開かれる」と心境。「2年ぶりにフランスの友人達と再会し、また勇気をもらいました」「いつも応援ありがとうございます。これからも自分らしく歩みを進めます！」とメッセージをつづった。
ファンからは「おめでとうございます」「パリで誕生日を迎えるとはカッコいいですね！」「ドレス姿がとても綺麗で素敵ですね」「ヤバッ」「ドキっとします」「綺麗なデコルテライン」「年々綺麗になって行きますね」など、多数の声が寄せられている。
東アナは、1997年6月23日大阪生まれ、北海道札幌市育ち。大阪大学人間科学部を経て、ABCテレビに2020年入社。『朝だ！生です旅サラダ』『news おかえり』『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』などで活躍した。フランス留学を経て仕事復帰し、今年1月末をもって退社した。
【写真】元ABC東留伽アナ、パリで29歳誕生日 「ドキっとします」なドレス姿
東アナは、黒のドレスに身を包み、大胆に肌見せ。凱旋門をバックにしたショットや夜景など、パリを楽しむ姿を披露した。
「パリで29歳の誕生日を迎えました！一つ一つの経験が自己をつくり、そしてまた経験は未来に開かれる」と心境。「2年ぶりにフランスの友人達と再会し、また勇気をもらいました」「いつも応援ありがとうございます。これからも自分らしく歩みを進めます！」とメッセージをつづった。
東アナは、1997年6月23日大阪生まれ、北海道札幌市育ち。大阪大学人間科学部を経て、ABCテレビに2020年入社。『朝だ！生です旅サラダ』『news おかえり』『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』などで活躍した。フランス留学を経て仕事復帰し、今年1月末をもって退社した。