お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが27日、自身のアメブロを更新。首に“しこり”が見つかり、急遽病院を受診したことを報告した。

【映像】ココリコ遠藤の家族ショット（複数カット）

「化粧しようとしたら首になんかある！」と切り出したまさみさんは、「触ったらコリコリしてめちゃ痛い」と首の異変を説明し、実際の写真を公開。さらにしこりが3つあることを明かし、ChatGPTで調べたところ「癌なんてワードも出てきた」ため、すぐに病院へ向かったと明かした。

病院での検査結果を報告＆首の“しこり”を公開

病院では超音波検査を受け、医師からは「今のところは良性のしこりだと思われる。頸部のリンパ管にウィルスなどが入り込んで、リンパ節が腫れてるんじゃないか？」（原文ママ）との見解を受けたことを報告。また、2日前に首を蜂に刺されるハプニングがあったといい、医師からはそれが影響している可能性を指摘されたとつづった。

現在は抗生剤を処方されているというが、もし治らなかった場合は「大学病院とかで検査した方がいい」と言われたことを明かし、「変な病気だったらどうしよー 子どもたち残してまだ死ねないーー」と率直な不安を滲ませ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「わたしも似たような症状になったことあります」「何もないといいですね」などのコメントが寄せられた。