俳優の川崎麻世が27日に自身のアメブロを更新。7人組男性グループ・IMP.の横原悠毅が稽古場へ差し入れした品を紹介した。

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この日、川崎は「昨日の『ギンザマイトガイ』の稽古場に主演の横原悠毅くんからモスバーガーの差し入れがありました」と報告。横原について「ジャニーズ事務所からTOBEに所属した人気グループIMP.のメンバーです」と紹介し「世代はう〜んと違うが俺とルーツが一緒だから可愛い後輩だ ダンスも歌も芝居も抜群に上手いんです」と絶賛した。

続けて「本人から『横』と呼んで下さいって事だったのでそう呼んでます」と明かし「横 ハンバーガーとチキンご馳走さまでした」とつづった。

妻・花音さんの“豪華”愛妻弁当も披露

一方で「ところが早い時間に愛妻弁当を頂きました」と花音さんからの豪華な手作り弁当の写真も公開。「もっちりさつま揚げ甘辛焼き 豚肉大葉チーズ巻き」など彩り豊かな品書きを紹介し「大好きな物ばかりで涙が出るほど美味かった」と感激した様子でつづった。

稽古場で2食を食べたという川崎だが「夜は仕事関係の方や友人達が妻の店に来てくれていたのでズッキーニカリカリベーコン焼きを頂きました」とさらに報告。「毎日美味しい物が食べれるってほんとに幸せですね」とコメントし「今日も稽古行って来ます」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。

※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」