特異な作風によって国際映画祭で注目され、『ドライブ・マイ・カー』（2021年）でアカデミー賞国際長編映画賞受賞や、カンヌ国際映画祭での脚本賞という歴史的快挙を果たした、濱口竜介監督。彼に対する国際的なパブリックイメージは、人間の複雑かつときに不穏な関係性を緻密な描写によってかたちづくる映画監督、というところだろう。ヴェネチア国際映画祭で銀獅子賞（審査員賞）を受賞した『悪は存在しない』（2023年）を経て、世界の映画ファンから待望されていた長編新作が、このほど公開された『急に具合が悪くなる』である。

参考：『急に具合が悪くなる』が描く“確率”という運命論への抵抗 濱口竜介が映した“関係性”

これまでも、規格外の上映時間の映画作品を手がけてきた濱口監督だが、今回はフィルモグラフィー上の第3位となる、なんと196分（3時間16分）という大作である。本作の出発点にあるのは、がんの転移によって2019年に亡くなった哲学者・宮野真生子と、臨床現場を歩く人類学者・磯野真穂が交わしていた往復書簡。個人的であるがゆえに映画化不可能と思われた、同名の書籍化されたやり取りを、濱口監督はいかにして映画へと変換したのか。ここでは、その流れを追いながら、本作が表現したものをじっくりと解説していきたい。

本作の最大の特徴は、原作の舞台をパリ郊外の介護施設へ、やり取りをする二人を、フランス人の介護施設ディレクターであるマリー＝ルー（ヴィルジニー・エフィラ）と、日本人の舞台演出家・真理（岡本多緒）という設定に変化させたというところだろう。このことが、国籍も母国の言語も異なる二人の間に距離を生じさせ、国際的なダイナミズムを生んでいるといえる。

自閉症の青年・智樹（黒崎煌代）や、その祖父である舞台俳優・清宮吾朗（長塚京三）との出会いをきっかけに、真理と深く知り合っていくマリー＝ルー。介護施設の管理職として、スタッフの不満と経営陣の圧力の板挟みに遭っていた彼女は、人生の残り時間が少ない真理とのやり取りで、その思いを吐露する。お互いに文化人類学と哲学という知的なベースがあり、知的で刺激的な対話を重ねている二人。だが、鳩のフンを浴びるという描写が、この二人の抽象的に傾く交流を、身体性へと繋ぎ止める。これがクライマックスへの強い伏線であり、またテーマを貫く要素となっている。

潤沢な上映時間は、この二人の接近する時間そのものを観客に共有させる。リチャード・リンクレイター監督の『ビフォア』シリーズが、ウィーンやパリの街並みを、関係が変化していく劇的空間に変貌させたように、濱口監督もまた、パリの地理を利用しているのだ。この豊かな時間感覚は観客に、いまここで新しい関係性が生まれているという実感を与えていく。本作が長い時間を要求したのは、このマリーと真理の出会いが、いかに人生を変えるものであるのかを、観客にそのまま体験させようとするかのようだ。

では、なぜマリーは、性的な欲望を喚起しない相手に、これほど強く惹きつけられたのか。それは、真理が演出する舞台、『近づいてみれば、誰もまともな者はいない』が、マリー＝ルーの信奉するケア技法である「ユマニチュード」と根本で繋がっている部分があったことや、舞台のQ&Aで語った、「不可能なものは不可能。可能になるまでは」という言葉にあるのだろう。

これはある意味で、近代社会があらゆる存在を、正常と正常ではないものに分断し管理しようとするシステムそのものへの反逆、パンク精神の宣言でもある。末期のがんというシリアスな状況に直面する真理だからこそ、そうした現状を変えられないものとして諦めないのではないか。その突破力こそ、マリーがいま必要とするパワーだったはずである。

この後のシークエンスにおいて、真理がマリーの問題の原因を分析していく過程は、本作で最も物議を醸すところであろう。なんと、「資本主義」や「戦争」などを含めた社会の構造を、ホワイトボードを使って説明しだすのである。一見、これは自己啓発とも言える教条的な説明に感じられるかもしれない。だが、この説明自体に共感する部分があったとしても、監督がそのままそれを観客に伝えようとしているというわけではないのではないか。つまりここでのスピーチは、極限状態の女性がホワイトボードを使ってまで、必死に世界の構造を理解しようとしている瞬間を客観視しているのだと読み取れるのである。

このような映画的ではないと感じさせる瞬間は、濱口監督ならではの“異化効果”を生み、それがまた、やはり濱口監督的な“どう転ぶか分からない”雰囲気を呼び込み、不安感を醸成させていく。映画らしい映画ではない。しかし、映画らしくない部分を含む映画であるからこそ、そこに現実と錯覚させる時間が生まれることになる。そしてそれもまた映画であるという事実が、われわれ観客の認識を拡張させていく。これこそが、『ドライブ・マイ・カー』同様、本作を観ることで得られる最大の愉悦なのかもしれない。

重要なのは、この施設で真理が入居者の身体に触れ、ユマニチュードを一度体験しているという点だ。肉体の接触を経たからこそ、その肉体を抑圧する資本主義的な構造を考えずにはいられなかった。こうした、地に足のついた現実の感覚と、より大きなシステムという概念への意識を持つという反復が、本作にとっては非常に重要なものとなっている。それはマリーが直面する、人手不足の現場と理想のケアの両立が極めて難しいという構図を際立たせるのだ。

そうした対立構造は、マリーとベテランの看護師ソフィ（マリー・ビュネル）との関係によっても描かれる。ソフィのマリーに対する苛立ちは、リベラル的な理想主義が陥る一種の傲慢さに対する、現場からの反発だといえる。ユマニチュードという理想を追いながら、知らず知らずに他人の心を傷つけてしまっている。これこそが、ユマニチュードの理念に反するものではないのか。

終盤におこなわれる、職員のパーソナリティを入居者に説明するプログラムという実験的なイベントでは、そんなソフィという一人の人物にフォーカスし、魂を持ったひとりの人間として、彼女の存在を祝福している。彼女のスキルや長い経験が、これまで施設を支えてきた土台であったという事実。そんな職員のヒストリーを入居者に説明する行為そのものが、じつはユマニチュードの本質だった。マリー＝ルーが導入したプログラムは、結果としてソフィの魂を救い、同時にマリー自身の傲慢さをも浄化していく。この泥臭い和解とリスペクトのプロセスを、一緒に経験していく機会を、長い時間のなかで観客は得るのである。

そして、さらなる祝祭の瞬間が訪れる。清宮吾朗のパフォーマンスから始まるカオティックな状況は、観客が参加する舞台演出やユマニチュード、身体への接触によるコミュニケーションなど、これまで描かれてきた要素が再配置されるとともに、その境界が溶けて一体化していくという、凄まじい奇跡が現出するのだ。それは、日本で同時期に公開された『サンキュー、チャック』（2024年）にも表現された、人生に一度訪れ得るかどうかの“完璧な瞬間”である。ここで初めて、真理が強い生への執着を見せるというのは、映画全体のトーンからすれば、あまりにドラマティックだったかもしれない。この演出が十全に成功しているかどうかはともかくとして、この一点に“生きる意味”という深刻な要素を凝縮させようとした困難な試みがあったことは確かだろう。

筆者は、一度インタビュアーとして濱口監督と対峙したことがある。濱口監督は雄弁な一方で、自作を一つの理念や目的に回収されることに拒否感を抱いているように感じられた。それは、ある種二元論的に、自身の映画をはっきりと言語化して語られることを歓迎し、社会の理想を語ることが少なくない、西洋の映画人の感覚とは一線を画するものだという認識を持った。もちろん、言語化されたくないクリエイターはどこにでもいるのだが、言語化できない領域にクリエイティビティがあるという一種の宗教的確信というのは、ある意味で日本的、アジア的とも言える芸術への典型的な意識でもある。

そうした意味では、西洋的な合理性や一貫した政治傾向を語るという点で、どちらかといえば西洋の監督と噛み合うことの多い筆者とは、やや意見がずれるところがあるようにも感じられた。とはいえ、そうした日本的な“あわい”にこそ何かがあるという感覚は、本作のような矛盾し対立する構造を崩し、境界そのものを無効化するという、ある意味での社会問題へのアジア的解決という、ユニークな希望に向かい出したのではないのか。その“捉えどころのない作風”が、逆に西洋的で明確な解決法を提示する……そうした驚くべき跳躍は、濱口監督にとっても一つの壁を破る挑戦だったのではないだろうか。

（文＝小野寺系（k.onodera））