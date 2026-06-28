“談合ムード”から一転、ハシゴを外したアルジェリアが後半ATに逆転もオーストリアが追いつく! 壮絶ドローで互いに決勝T進出
[6.28 北中米W杯GL第3節 アルジェリア 3-3 オーストリア カンザスシティ]
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループJ第3節が28日に開催され、オーストリア代表とアルジェリア代表は3-3で引き分けた。オーストリアは2位で決勝トーナメントに進出。アルジェリアも3位で突破を果たした。
前節終了時点で首位アルゼンチン代表の1位通過、4位ヨルダン代表の敗退が決定。2位オーストリアと3位アルジェリアが残る突破枠を懸けて激突した。
立ち上がりからボールを握ったオーストリアは前半28分に先制。DFダビド・アラバが自陣から左足でロングパスを送ると、裏へ抜け出したFWマルコ・アルナウトビッチが右足で流し込んだ。
しかし、前半45分にアルジェリアがゲームを振り出しに戻す。右のコーナーフラッグ付近でFWリヤド・マフレズが粘ってボールを残し、これを受けたDFラフィク・ベルガリが右足でクロス。相手にブロックされるも、ペナルティエリア右で自らこぼれ球を拾うと、キックフェイントで目の前の2人を翻弄し、左足でニア上に突き刺した。
後半も先にスコアを動かしたのはオーストリア。開始10分、GKアレクサンダー・シュラガーのロングキックからMFコンラッド・ライマーが右サイドを突破し、グラウンダーのクロスを送る。MFマルセル・ザビッツァーが右足でゴール右に蹴り込み、勝ち越し点を挙げた。
だが、後半15分に再びアルジェリアが追いつく。MFフセム・アワールがキレのあるドリブルで左サイドをえぐり、マイナスにパス。ファーのマフレズが左足で押し込み、2-2とした。
同点のまま終盤を迎えると、互いにドローでも突破できることから“談合ムード”が色濃くなるが、アルジェリアが一瞬の隙を突く。後半アディショナルタイム3分、後方でのゆっくりとしたボール回しからMFファレス・シャイビが急に縦へ差し込み、受けたアワールがペナルティエリア右にスルーパス。マフレズが右足でネットを揺らし、まさかの逆転弾を奪った。
ところが、試合はこれで終わらない。後半アディショナルタイム5分に投入されたFWサーシャ・カライジッチがわずか1分後にヘディングで同点ゴールを決め、オーストリアが劇的な引き分けに持ち込んだ。
辛くも2位をキープしたオーストリアは1982年大会以来のグループリーグ突破。アルジェリアは前回出場した2014年大会以来の決勝トーナメント進出となった。
2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループJ第3節が28日に開催され、オーストリア代表とアルジェリア代表は3-3で引き分けた。オーストリアは2位で決勝トーナメントに進出。アルジェリアも3位で突破を果たした。
前節終了時点で首位アルゼンチン代表の1位通過、4位ヨルダン代表の敗退が決定。2位オーストリアと3位アルジェリアが残る突破枠を懸けて激突した。
しかし、前半45分にアルジェリアがゲームを振り出しに戻す。右のコーナーフラッグ付近でFWリヤド・マフレズが粘ってボールを残し、これを受けたDFラフィク・ベルガリが右足でクロス。相手にブロックされるも、ペナルティエリア右で自らこぼれ球を拾うと、キックフェイントで目の前の2人を翻弄し、左足でニア上に突き刺した。
後半も先にスコアを動かしたのはオーストリア。開始10分、GKアレクサンダー・シュラガーのロングキックからMFコンラッド・ライマーが右サイドを突破し、グラウンダーのクロスを送る。MFマルセル・ザビッツァーが右足でゴール右に蹴り込み、勝ち越し点を挙げた。
だが、後半15分に再びアルジェリアが追いつく。MFフセム・アワールがキレのあるドリブルで左サイドをえぐり、マイナスにパス。ファーのマフレズが左足で押し込み、2-2とした。
同点のまま終盤を迎えると、互いにドローでも突破できることから“談合ムード”が色濃くなるが、アルジェリアが一瞬の隙を突く。後半アディショナルタイム3分、後方でのゆっくりとしたボール回しからMFファレス・シャイビが急に縦へ差し込み、受けたアワールがペナルティエリア右にスルーパス。マフレズが右足でネットを揺らし、まさかの逆転弾を奪った。
ところが、試合はこれで終わらない。後半アディショナルタイム5分に投入されたFWサーシャ・カライジッチがわずか1分後にヘディングで同点ゴールを決め、オーストリアが劇的な引き分けに持ち込んだ。
辛くも2位をキープしたオーストリアは1982年大会以来のグループリーグ突破。アルジェリアは前回出場した2014年大会以来の決勝トーナメント進出となった。