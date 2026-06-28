　北中米W杯は現地時間27日、グループリーグの全日程が終了し、決勝トーナメントに進出する32チームが決定した。

　今回のW杯では、前回大会までの32チームから出場国が大きく増え、史上最多となる48チームが参加。グループリーグでは上位2チームに加え、3位チームの上位8チームが決勝トーナメント進出となるレギュレーションとなっている。

　GL最終日には3位チームの上位8チームも決定し、コンゴ民主共和国代表、スウェーデン代表、ガーナ代表、エクアドル代表、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表、アルジェリア代表、パラグアイ代表、セネガル代表が32強入り。アジア勢のイラン代表は9位、韓国代表は10位となってグループリーグ敗退となった。

　決勝トーナメントに進出した国の内訳を見てみると、開催国のメキシコ代表、カナダ代表、アメリカ代表が勝ち上がった北中米カリブ海勢は「3」。欧州勢が「13」、アフリカ勢が「9」、南米勢が「5」、日本代表とオーストラリアがグループリーグ突破を果たしたアジア勢は「2」となっている。

　決勝トーナメントは現地時間28日から行われ、日本代表は29日(日本時間30日、午前2時キックオフ)にブラジル代表との一戦に臨む。

　以下、決勝トーナメント日程(時間は日本時間)

【決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)】

2026年6月29日(月)

[1]南アフリカ 4:00 カナダ [ロサンゼルス]

6月30日(火)

[2]日本 2:00 ブラジル [ヒューストン]

[3]ドイツ 5:30 パラグアイ [ボストン]

[4]オランダ 10:00 モロッコ [モンテレイ]

7月1日(水)

[5]コートジボワール 2:00 ノルウェー [ダラス]

[6]フランス 6:00 スウェーデン [ニューヨーク]

[7]メキシコ 10:00 エクアドル [メキシコシティ]

7月2日(木)

[8]イングランド 1:00 コンゴ民主共和国 [アトランタ]

[9]ベルギー 5:00 セネガル [シアトル]

[10]アメリカ 9:00 ボスニア・ヘルツェゴビナ [サンフランシスコ]

7月3日(金)

[11]スペイン 4:00 オーストリア [ロサンゼルス]

[12]ポルトガル 8:00 クロアチア [トロント]

[13]スイス 12:00 アルジェリア [バンクーバー]

7月4日(土)

[14]オーストラリア 3:00 エジプト [ダラス]

[15]アルゼンチン 7:00 カーボベルデ [マイアミ]

[16]コロンビア 10:30 ガーナ [カンザスシティ]

【決勝トーナメント2回戦(ラウンド16)】

7月5日(日)

[a] [1]の勝者 2:00 [4]の勝者 [ヒューストン]

[b] [3]の勝者 6:00 [6]の勝者 [フィラデルフィア]

7月6日(月)

[c] [2]の勝者 5:00 [5]の勝者 [ニューヨーク]

[d] [7]の勝者 9:00 [8]の勝者 [メキシコシティ]

7月7日(火)

[e] [12]の勝者 4:00 [11]の勝者 [ダラス]

[f] [10]の勝者 9:00 [9]の勝者 [シアトル]

7月8日(水)

[g] [15]の勝者 1:00 [14]の勝者 [アトランタ]

[h] [13]の勝者 5:00 [16]の勝者 [バンクーバー]

【準々決勝】

7月10日(金)

[1] [b]の勝者 5:00 [a]の勝者 [ボストン]

7月11日(土)

[2] [e]の勝者 4:00 [f]の勝者 [ロサンゼルス]

7月12日(日)

[3] [c]の勝者 6:00 [d]の勝者 [マイアミ]

[4] [g]の勝者 10:00 [h]の勝者 [カンザスシティ]

【準決勝】

7月15日(水)

[1]の勝者 4:00 [2]の勝者 [ダラス]

7月16日(木)

[3]の勝者 4:00 [4]の勝者 [アトランタ]

【3位決定戦】

7月19日(日)

未定 6:00 未定 [マイアミ]

【決勝】

7月20日(月)

未定 4:00 未定 [ニューヨーク]