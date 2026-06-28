北中米W杯、決勝トーナメント進出32チームが出揃う…アジア勢は日本&オーストラリアがGL突破
北中米W杯は現地時間27日、グループリーグの全日程が終了し、決勝トーナメントに進出する32チームが決定した。
今回のW杯では、前回大会までの32チームから出場国が大きく増え、史上最多となる48チームが参加。グループリーグでは上位2チームに加え、3位チームの上位8チームが決勝トーナメント進出となるレギュレーションとなっている。
GL最終日には3位チームの上位8チームも決定し、コンゴ民主共和国代表、スウェーデン代表、ガーナ代表、エクアドル代表、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表、アルジェリア代表、パラグアイ代表、セネガル代表が32強入り。アジア勢のイラン代表は9位、韓国代表は10位となってグループリーグ敗退となった。
決勝トーナメントに進出した国の内訳を見てみると、開催国のメキシコ代表、カナダ代表、アメリカ代表が勝ち上がった北中米カリブ海勢は「3」。欧州勢が「13」、アフリカ勢が「9」、南米勢が「5」、日本代表とオーストラリアがグループリーグ突破を果たしたアジア勢は「2」となっている。
決勝トーナメントは現地時間28日から行われ、日本代表は29日(日本時間30日、午前2時キックオフ)にブラジル代表との一戦に臨む。
以下、決勝トーナメント日程(時間は日本時間)
【決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)】
2026年6月29日(月)
[1]南アフリカ 4:00 カナダ [ロサンゼルス]
6月30日(火)
[2]日本 2:00 ブラジル [ヒューストン]
[3]ドイツ 5:30 パラグアイ [ボストン]
[4]オランダ 10:00 モロッコ [モンテレイ]
7月1日(水)
[5]コートジボワール 2:00 ノルウェー [ダラス]
[6]フランス 6:00 スウェーデン [ニューヨーク]
[7]メキシコ 10:00 エクアドル [メキシコシティ]
7月2日(木)
[8]イングランド 1:00 コンゴ民主共和国 [アトランタ]
[9]ベルギー 5:00 セネガル [シアトル]
[10]アメリカ 9:00 ボスニア・ヘルツェゴビナ [サンフランシスコ]
7月3日(金)
[11]スペイン 4:00 オーストリア [ロサンゼルス]
[12]ポルトガル 8:00 クロアチア [トロント]
[13]スイス 12:00 アルジェリア [バンクーバー]
7月4日(土)
[14]オーストラリア 3:00 エジプト [ダラス]
[15]アルゼンチン 7:00 カーボベルデ [マイアミ]
[16]コロンビア 10:30 ガーナ [カンザスシティ]
【決勝トーナメント2回戦(ラウンド16)】
7月5日(日)
[a] [1]の勝者 2:00 [4]の勝者 [ヒューストン]
[b] [3]の勝者 6:00 [6]の勝者 [フィラデルフィア]
7月6日(月)
[c] [2]の勝者 5:00 [5]の勝者 [ニューヨーク]
[d] [7]の勝者 9:00 [8]の勝者 [メキシコシティ]
7月7日(火)
[e] [12]の勝者 4:00 [11]の勝者 [ダラス]
[f] [10]の勝者 9:00 [9]の勝者 [シアトル]
7月8日(水)
[g] [15]の勝者 1:00 [14]の勝者 [アトランタ]
[h] [13]の勝者 5:00 [16]の勝者 [バンクーバー]
【準々決勝】
7月10日(金)
[1] [b]の勝者 5:00 [a]の勝者 [ボストン]
7月11日(土)
[2] [e]の勝者 4:00 [f]の勝者 [ロサンゼルス]
7月12日(日)
[3] [c]の勝者 6:00 [d]の勝者 [マイアミ]
[4] [g]の勝者 10:00 [h]の勝者 [カンザスシティ]
【準決勝】
7月15日(水)
[1]の勝者 4:00 [2]の勝者 [ダラス]
7月16日(木)
[3]の勝者 4:00 [4]の勝者 [アトランタ]
【3位決定戦】
7月19日(日)
未定 6:00 未定 [マイアミ]
【決勝】
7月20日(月)
未定 4:00 未定 [ニューヨーク]
今回のW杯では、前回大会までの32チームから出場国が大きく増え、史上最多となる48チームが参加。グループリーグでは上位2チームに加え、3位チームの上位8チームが決勝トーナメント進出となるレギュレーションとなっている。
GL最終日には3位チームの上位8チームも決定し、コンゴ民主共和国代表、スウェーデン代表、ガーナ代表、エクアドル代表、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表、アルジェリア代表、パラグアイ代表、セネガル代表が32強入り。アジア勢のイラン代表は9位、韓国代表は10位となってグループリーグ敗退となった。
決勝トーナメントは現地時間28日から行われ、日本代表は29日(日本時間30日、午前2時キックオフ)にブラジル代表との一戦に臨む。
以下、決勝トーナメント日程(時間は日本時間)
【決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)】
2026年6月29日(月)
[1]南アフリカ 4:00 カナダ [ロサンゼルス]
6月30日(火)
[2]日本 2:00 ブラジル [ヒューストン]
[3]ドイツ 5:30 パラグアイ [ボストン]
[4]オランダ 10:00 モロッコ [モンテレイ]
7月1日(水)
[5]コートジボワール 2:00 ノルウェー [ダラス]
[6]フランス 6:00 スウェーデン [ニューヨーク]
[7]メキシコ 10:00 エクアドル [メキシコシティ]
7月2日(木)
[8]イングランド 1:00 コンゴ民主共和国 [アトランタ]
[9]ベルギー 5:00 セネガル [シアトル]
[10]アメリカ 9:00 ボスニア・ヘルツェゴビナ [サンフランシスコ]
7月3日(金)
[11]スペイン 4:00 オーストリア [ロサンゼルス]
[12]ポルトガル 8:00 クロアチア [トロント]
[13]スイス 12:00 アルジェリア [バンクーバー]
7月4日(土)
[14]オーストラリア 3:00 エジプト [ダラス]
[15]アルゼンチン 7:00 カーボベルデ [マイアミ]
[16]コロンビア 10:30 ガーナ [カンザスシティ]
【決勝トーナメント2回戦(ラウンド16)】
7月5日(日)
[a] [1]の勝者 2:00 [4]の勝者 [ヒューストン]
[b] [3]の勝者 6:00 [6]の勝者 [フィラデルフィア]
7月6日(月)
[c] [2]の勝者 5:00 [5]の勝者 [ニューヨーク]
[d] [7]の勝者 9:00 [8]の勝者 [メキシコシティ]
7月7日(火)
[e] [12]の勝者 4:00 [11]の勝者 [ダラス]
[f] [10]の勝者 9:00 [9]の勝者 [シアトル]
7月8日(水)
[g] [15]の勝者 1:00 [14]の勝者 [アトランタ]
[h] [13]の勝者 5:00 [16]の勝者 [バンクーバー]
【準々決勝】
7月10日(金)
[1] [b]の勝者 5:00 [a]の勝者 [ボストン]
7月11日(土)
[2] [e]の勝者 4:00 [f]の勝者 [ロサンゼルス]
7月12日(日)
[3] [c]の勝者 6:00 [d]の勝者 [マイアミ]
[4] [g]の勝者 10:00 [h]の勝者 [カンザスシティ]
【準決勝】
7月15日(水)
[1]の勝者 4:00 [2]の勝者 [ダラス]
7月16日(木)
[3]の勝者 4:00 [4]の勝者 [アトランタ]
【3位決定戦】
7月19日(日)
未定 6:00 未定 [マイアミ]
【決勝】
7月20日(月)
未定 4:00 未定 [ニューヨーク]