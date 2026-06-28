途中出場メッシが衝撃直接FK弾、史上初のW杯7戦連続ゴール!! アルゼンチンが先発9人変えてヨルダンに快勝
[6.27 W杯J組第3節 ヨルダン 1-3 アルゼンチン]
北中米ワールドカップは27日にグループリーグ全日程を終了し、最終開催グループとなったJ組ではアルゼンチン代表がヨルダン代表に3-1で勝利した。
アルゼンチンは首位通過が、ヨルダンは最下位での敗退が確定しているなかでの一戦。アルゼンチンは前節からGKエミリアーノ・マルティネスとFWラウタロ・マルティネスを除いた9人を変更し、ここまでベンチスタートのFWリオネル・メッシもベンチスタートとなった。
前半7分にMFジオバニ・ロ・チェルソがゴールネットを揺らしたシーンはオフサイドだったアルゼンチン。それでも前半19分、ロ・チェルソが中央右寄りからのFKでGKのサイドに直接蹴り込んで先制に成功した。
さらにアルゼンチンは前半28分、DFニコラス・タグリアフィコのクロスに合わせたラウタロのシュートはクロスバーを叩いたが、こぼれ球に反応したDFマルコス・セネシが再び弾で合わせる。このシュートはGKヤジード・アブレイラにセーブされたが、VARの介入を経てセネシに対するMFニザル・アルラシュダンのファウルが認められてアルゼンチンにPKが与えられた。
このPKをラウタロがしっかりと決めて2-0。アルゼンチンがターンオーバーで臨みながらも押し込み続けて2点リードのまま前半を終了した。
アルゼンチンは後半10分、ベンチのメッシがユニフォームに着替えて出場の準備をする。この様子が場内の大型ビジョンに流れると、大きな「メッシ!メッシ!」コールが鳴り響いた。
ところがメッシコールが響く後半10分、ヨルダンのMFイフサン・ハダドが絶妙なクロスを送るとMFモウサ・アルタマリがスライディングで合わせて1-2。メッシの歓迎ムードに包まれていたスタジアムはヨルダンサポーターの大歓声に変わった。
だが、メッシが期待に応えた。後半15分からピッチに入ると同35分に自ら獲得したFKのチャンス。中央からのFKでGKサイドに低い弾道のシュートを蹴ると、ボールはゴール左に吸い込まれて3-1。メッシは前回大会から数えてW杯7試合連続ゴールで大会連続ゴールの新記録を達成し、今大会6点目になった。試合はそのまま終わり、アルゼンチンが3連勝を飾った。
北中米ワールドカップは27日にグループリーグ全日程を終了し、最終開催グループとなったJ組ではアルゼンチン代表がヨルダン代表に3-1で勝利した。
アルゼンチンは首位通過が、ヨルダンは最下位での敗退が確定しているなかでの一戦。アルゼンチンは前節からGKエミリアーノ・マルティネスとFWラウタロ・マルティネスを除いた9人を変更し、ここまでベンチスタートのFWリオネル・メッシもベンチスタートとなった。
さらにアルゼンチンは前半28分、DFニコラス・タグリアフィコのクロスに合わせたラウタロのシュートはクロスバーを叩いたが、こぼれ球に反応したDFマルコス・セネシが再び弾で合わせる。このシュートはGKヤジード・アブレイラにセーブされたが、VARの介入を経てセネシに対するMFニザル・アルラシュダンのファウルが認められてアルゼンチンにPKが与えられた。
このPKをラウタロがしっかりと決めて2-0。アルゼンチンがターンオーバーで臨みながらも押し込み続けて2点リードのまま前半を終了した。
アルゼンチンは後半10分、ベンチのメッシがユニフォームに着替えて出場の準備をする。この様子が場内の大型ビジョンに流れると、大きな「メッシ!メッシ!」コールが鳴り響いた。
ところがメッシコールが響く後半10分、ヨルダンのMFイフサン・ハダドが絶妙なクロスを送るとMFモウサ・アルタマリがスライディングで合わせて1-2。メッシの歓迎ムードに包まれていたスタジアムはヨルダンサポーターの大歓声に変わった。
だが、メッシが期待に応えた。後半15分からピッチに入ると同35分に自ら獲得したFKのチャンス。中央からのFKでGKサイドに低い弾道のシュートを蹴ると、ボールはゴール左に吸い込まれて3-1。メッシは前回大会から数えてW杯7試合連続ゴールで大会連続ゴールの新記録を達成し、今大会6点目になった。試合はそのまま終わり、アルゼンチンが3連勝を飾った。