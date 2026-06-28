決勝T進出確率87%→53%→32%→24%、そして0%に…GL敗退の韓国、同国メディア「他グループの結果は味方しなかった」
韓国代表の北中米W杯はグループリーグ敗退で終焉を迎えた。
現地時間24日に行われたA組第3節で南アフリカに0-1の完封負けを喫し、自力での決勝トーナメント進出を逃した韓国。しかし、3位グループの上位8チームは決勝トーナメントに進出できるため、32強入りの可能性は残されていた。
そして、その可能性は高いと思われていた。データサイト『Opta』は韓国の32強入りの確率を87.6%と伝えたほどだった。しかし、翌25日にドイツがエクアドルに1-2で敗れ、日本がスウェーデンと1-1で引き分けるなど韓国に不利な結果が続き、87.6%は53.24%に。その後も、H組でウルグアイがスペインに0-1で敗れた以外は望まぬ結果となり、26日には53.24%が32.9%まで落ちた。
そして、GL最終日の27日。クロアチアがガーナに2-1の勝利を収めた時点で24.11%となると、コンゴ民主共和国がウズベキスタンに3-1の逆転勝利を収めたことで、韓国の32強入りの確率は0%となった。
『東亜日報』は「残りグループの結果は韓国に味方しなかった。ドイツがエクアドルに逆転負けを喫し、日本はスウェーデンと引き分け、エジプトもイランと引き分けるなど、韓国が期待していた結果が出ない状況が続いた。9つのグループの展開のうち、韓国にとって有利に働いたのはH組でスペインがウルグアイに勝利した結果だけだった」と伝えた。
また、『中央日報』は「他国の助けを借りて決勝トーナメントに進出するという幸運は、韓国には訪れなかった」、『韓国日報』は「26日から3日間、他グループの結果を待たなければならなかった。残り9グループのうち、3つの『条件』が実現すればラウンド32進出の望みがあったが、思い通りにはならなかった」などと報じている。
現地時間24日に行われたA組第3節で南アフリカに0-1の完封負けを喫し、自力での決勝トーナメント進出を逃した韓国。しかし、3位グループの上位8チームは決勝トーナメントに進出できるため、32強入りの可能性は残されていた。
そして、その可能性は高いと思われていた。データサイト『Opta』は韓国の32強入りの確率を87.6%と伝えたほどだった。しかし、翌25日にドイツがエクアドルに1-2で敗れ、日本がスウェーデンと1-1で引き分けるなど韓国に不利な結果が続き、87.6%は53.24%に。その後も、H組でウルグアイがスペインに0-1で敗れた以外は望まぬ結果となり、26日には53.24%が32.9%まで落ちた。
『東亜日報』は「残りグループの結果は韓国に味方しなかった。ドイツがエクアドルに逆転負けを喫し、日本はスウェーデンと引き分け、エジプトもイランと引き分けるなど、韓国が期待していた結果が出ない状況が続いた。9つのグループの展開のうち、韓国にとって有利に働いたのはH組でスペインがウルグアイに勝利した結果だけだった」と伝えた。
また、『中央日報』は「他国の助けを借りて決勝トーナメントに進出するという幸運は、韓国には訪れなかった」、『韓国日報』は「26日から3日間、他グループの結果を待たなければならなかった。残り9グループのうち、3つの『条件』が実現すればラウンド32進出の望みがあったが、思い通りにはならなかった」などと報じている。