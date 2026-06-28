開催：2026.6.28

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 5 - 2 [アスレチックス]

MLBの試合が28日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとアスレチックスが対戦した。

エンゼルスの先発投手はリード・デトマーズ、対するアスレチックスの先発投手はジャック・パーキンスで試合は開始した。

2回表、5番 ヨナ・ハイム 初球を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 LAA 0-1 ATH

4回裏、6番 ジョ・アデル 初球を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 2-1 ATH

6回表、6番 コルビー・トーマス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 LAA 2-2 ATH

7回裏、2番 デンセル・グスマン 初球を打ってサードへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 3-2 ATH

8回裏、7番 オスワルド・ペラザ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 4-2 ATH、8番 ローガン・オハピー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 5-2 ATH

試合は5対2でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのライアン・ゼファジャンで、ここまで4勝3敗2S。負け投手はアスレチックスのジェフ・ハートリーブで、ここまで1勝1敗0S。エンゼルスのイエーツにセーブがつき、0勝3敗2Sとなっている。

ここまでエンゼルスは35勝49敗で7.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方アスレチックスは40勝43敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 13:30:25 更新