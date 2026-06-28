INI、新曲「Rendezvous」のデジタル配信が決定！『SUNDAYブレイク.』年間テーマソングに起用

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが、フジテレビ系日曜新情報番組『SUNDAYブレイク.』の年間テーマソングに起用された新曲「Rendezvous」を、7月1日にデジタル配信することを発表した。

■抜け感のあるサウンドの中に、INIの持つ自由な遊び心感じる要素を散りばめた1曲に

「Rendezvous」は、『SUNDAYブレイク.』の年間テーマソングとして書き下ろされたINIの新曲。日常のきっかけや自由なマインドセットが、未来へとつながっていくことを表現した軽快なポップソングだ。忙しない日々やルーティーンのなかでフッと肩の力を抜いて、自分なりのブレイクタイムを探しながら、寄り道を肯定することでまた新しい自分へと再起動していく。爽やかで心地よいギターと疾走感のあるビートが交差する抜け感のあるサウンドの中に、INIが持つ自由な遊び心を感じられる要素が散りばめられた1曲となっている。

3月の番組放送開始時に初公開となった本楽曲。「早くフルで聴きたい」「どんな楽曲か楽しみ」という声も多く寄せられており、7月5日には『SUNDAYブレイク.』のスタジオでの生パフォーマンスも決定。デジタル配信週にはINI公式StationheadでのListening Partyや、朝にピッタリな楽曲で構成されたプレイリストの公開なども予定している。

なお5周年イヤーに突入したINIは、グループとしては9月16日に9thシングル「ANTHEM」をリリース。さらに9月と11月には、自身初の東阪ドームツアーの開催も決定している。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Rendezvous」