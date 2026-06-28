タレント指原莉乃（33）が27日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。自身がプロデュースのアイドルグループ＝LOVEの国立競技場でのコンサートについて語った。

若槻千夏（41）が「すごいじゃん…国立？ 2DAYS。どういう心境なんですか。自分がプロデュースした…グループが」とおしぼりをマイク代わりに“インタビュー”すると、指原は「古っ！（マイクが）太いし古いし」とつっこんだ。

指原は「でもテレビに出る前からアリーナツアーとかやらせてもらってて規模は普通に大きかったので、ある程度のアイドルの中で。あんまりスタジアムライブをさせてもらうとか、そういうことに対して、正直なことを言うと『えー！すご！』っていう違和感はあんましない。本当に心から信じてたし、“行ける”って自分の中でわかってたんで」と語った。

指原が「ですけど、完売。しかもバックステージも、となると…」と語ると、若槻は「すご！ 『13万人来ます』って言ってたよ」と語った。

指原は「13万人ってもう日本人全員じゃんみたいな」とボケると、若槻は「おバカ？」とイジった。

指原は「（13万人）その規模はさすがにすごいなと思います。完売を出す難しさ。完売が出るかどうかは私も『どうなんだろう』って思ってたので、後ろとかまで売れるっていうのが」と語った。