歌手長渕剛（69）が27日に放送されたフジテレビ系「MUSIC FAIR」（土曜午後6時）に出演。6月30日にリリースされるニューアルバムのタイトルに込めた思いを語った。

MCの女優仲間由紀恵が「長渕さんは6月30日にニューアルバム『JUST ONE』をリリースされますが、どのようなアルバムになりましたか」と質問した。長渕は「実はその中の3曲はですね、僕の中の代表曲『とんぼ』『乾杯』『RUN』これを肉声でもう一度、リメークをさせてもらいました。ずいぶんとたくさんのみなさんに長い間育てていただいたんで、もういっぺん今の声で収録してですね、お届けしたいなと思う気持ちがありまして」と話した。

さらに収録6曲のうち、残り3曲については「新しい歌で『モカマタリ』『ざくろ』『I can still』ですが、『I can still』に関しては男の覚悟みたいなものをテーマに歌いました」と語った。

最後に「そんなもので（ニューアルバムのタイトルの）JUST ONE、っていうのは、読んで字のごとく、たったひとつのという意味合いで、みなさんの中の『たったひとつ』の琴線に触れさせてもらえることができたらなぁ、って思いもあってタイトルをつけさせていただきました」と語った。