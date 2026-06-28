人気子役として活躍した女優・谷花音（２２）が２８日までに自身のＳＮＳを更新し、教育実習を終えたことを報告した。

谷はインスタグラムに満月の写真を投稿。「３週間の教育実習が無事終了しました」と書き出して「始まる前は不安しかなかったけど、本当にあっという間で、人生で一番濃い３週間でした」と報告した。「未熟な私を温かく迎え入れて、熱心に指導してくださった先生方には感謝しかありません。至らない点ばかりの私に、たくさんのことを丁寧に教えてくださる先生方の姿を見て、本当にたくさんのことを学ばせていただきました」と感謝した。

さらに「毎日たくさんの元気とパワーをくれた子どもたち。つたない私の授業を一生懸命聞いてくれたり、休み時間にたくさんお話ししてくれたり、みんなと過ごした毎日は本当に幸せでした」「もらったお手紙は、一生忘れない宝物です。先生にとっての初めての生徒がみんなで、本当に幸せでした。みんながいてくれたおかげで、私は先生になれました。先生はずっとみんなのこと応援しています」とつづり、「この３週間で出会えたすべての人への感謝を忘れずに、これからも全力で頑張ります！」と締めた。

谷は、２０１１年のフジテレビ系ドラマ「名前をなくした女神」「全開ガール」などに出演し、子役として人気に。２０２１年に米国の高校に語学留学したことを報告し、２３年春にブログで「一番学びたい外国語に力を入れている大学に合格することが出来た」と一般入試で大学生になったことを報告。今年５月にはインスタグラムで調理師免許を取得したことを報告し「実は実は、、、２年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！」と忙しい日々を送っていたことを明かしていた。

この投稿には「もう本当にすごい才能と努力です 頭が下がります」「お疲れさまでした！」「頑張って下さいね」などのコメントが寄せられている。