武豊騎手とコンビを組んだ２歳馬の圧勝劇にネットでは衝撃が広がっている。２８日に行われた函館５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル）で１番人気のシグレ（牝２歳、栗東・武英智厩舎、父トワリングキャンディ）が６馬身差で圧勝。ほぼ馬なりでライバルを圧倒したレースぶりにネットの注目度は一気に上がった。

シグレは２番枠からの五分のスタートを切ると、すんなりハナに立った。序盤の３ハロンは３４秒７とそれほど速いペースではなかったが、６頭立ての少頭数でもかなりばらけた縦長の展開に。マイペースをキープしたまま最後の直線を迎えると、武豊騎手は手綱を持ったまま、猛追してきたライバルを引き離しにかかる。最後は追うどころか、流したまま６馬身差をつけて初陣を飾った。武豊騎手もレース後に「乗っているだけでした」とコメントしている。勝ち時計は１分９秒３（良）。

同馬は２０２５年のキーンランド９月セールで落札価格が１５万ドル（当時の為替レートで約２２００万円）。同産駒は日本でエコロジーク（牡４歳、栗東・森秀行厩舎）がカンナＳなど芝で３勝を挙げているが、ダートで勝ち上がっている馬も多い。

ほぼ馬なりで圧勝したシグレの勝ちっぷりにＳＮＳでは「余裕の逃げ切りはなかなか今後が楽しみですな」「すごかったな…」「公開調教やんけ」「鬼つええ」「持ったまま強すぎｗ」「この馬エグい勝ち方した！」「勝ち方圧巻でしたね」「評判通りの強さでしたね」「終始持ったままあっさり逃げ切り勝ち」「今後に期待しかない走りでしたね」「期待のスプリンターが生まれた感があるね」「パフォーマンスと着差だけで過大評価されるのが目に見えすぎてる」「ただ回ってきただけよな」「ヤバいな。直線何だアレ」「ゆったりと、回ってきただけに見えた」「終始馬なりでこれは笑うしかない」「まだ騒ぐほどではない」「メンバーレベルが上がってどうなるか」「頭数増える次走を見てから評価出した方が良さそう〜」「これで函館２歳Ｓも勝てそうやん！」「これでさらに上積みあれば重賞級」「何もなさすぎて次走が怖い」など絶賛する声だけでなく、様子見の意見など賛否が分かれた。