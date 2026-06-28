◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第３戦　アルジェリア３―３オーストリア（２７日、カンザスシティー競技場）

　アルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）が、オーストリア（同２４位）と３―３で引き分けた。互いに勝ち点１を獲得。１次リーグ３試合を終えて両国が１勝１敗１分けで並んで、得失点差でオーストリアが上回り、アルジェリアはグループ３位となった。それでも各組３位（計１２チーム）のうち決勝トーナメント（Ｔ）に進出できる上位８チームに入り、１次リーグ突破となった。

　負ければ１次リーグ敗退となる一戦。前半２８分に、オーストリアに先制を許すも、同４５分にラフィク・ベルガリのゴールで同点。後半も再びリードを許したが、リヤド・マレズの同点弾で再び追いついた。

　ドローなら両チームともに決勝Ｔ進出となるため、このまま２―２で終わるかに思われたが、後半アディショナルタイムに試合が激しく動いた。同３分、マレズがこの日２点目となる勝ち越しゴール。２位に浮上したのもつかの間、同６分、負ければ敗退に追い込まれるオーストリアのカライジッチにヘディングをねじこまれて、再び同点に。壮絶な打ち合いはドローに終わり、２位のオーストリアとともにアルジェリアは３位で決勝Ｔ進出を決めた。

　◆各組３位の順位

　位　チーム　　　勝点　得失差

〈１〉コンゴ　　　　　４　＋１

〈２〉スウェーデン　　４　　０

〈３〉ガーナ　　　　　４　　０

〈４〉エクアドル　　　４　　０

〈５〉ボスニアＨ　　　４　−１

〈６〉アルジェリア　　４　−２

〈７〉パラグアイ　　　４　−２

〈８〉セネガル　　　　３　＋２

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〈９〉イラン　　　　　３　　０

〈１０〉韓　　　国　　３　−１

〈１１〉スコットランド３　−３

〈１２〉ウルグアイ　　２　−１

　◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

　▽１位＆２位　⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

　▽３位通過チーム　全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる