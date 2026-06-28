◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第３戦 アルジェリア３―３オーストリア（２７日、カンザスシティー競技場）

アルジェリア（ＦＩＦＡランク２８位）が、オーストリア（同２４位）と３―３で引き分けた。互いに勝ち点１を獲得。１次リーグ３試合を終えて両国が１勝１敗１分けで並んで、得失点差でオーストリアが上回り、アルジェリアはグループ３位となった。それでも各組３位（計１２チーム）のうち決勝トーナメント（Ｔ）に進出できる上位８チームに入り、１次リーグ突破となった。

負ければ１次リーグ敗退となる一戦。前半２８分に、オーストリアに先制を許すも、同４５分にラフィク・ベルガリのゴールで同点。後半も再びリードを許したが、リヤド・マレズの同点弾で再び追いついた。

ドローなら両チームともに決勝Ｔ進出となるため、このまま２―２で終わるかに思われたが、後半アディショナルタイムに試合が激しく動いた。同３分、マレズがこの日２点目となる勝ち越しゴール。２位に浮上したのもつかの間、同６分、負ければ敗退に追い込まれるオーストリアのカライジッチにヘディングをねじこまれて、再び同点に。壮絶な打ち合いはドローに終わり、２位のオーストリアとともにアルジェリアは３位で決勝Ｔ進出を決めた。

◆各組３位の順位

位 チーム 勝点 得失差

〈１〉コンゴ ４ ＋１

〈２〉スウェーデン ４ ０

〈３〉ガーナ ４ ０

〈４〉エクアドル ４ ０

〈５〉ボスニアＨ ４ −１

〈６〉アルジェリア ４ −２

〈７〉パラグアイ ４ −２

〈８〉セネガル ３ ＋２

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〈９〉イラン ３ ０

〈１０〉韓 国 ３ −１

〈１１〉スコットランド３ −３

〈１２〉ウルグアイ ２ −１

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる