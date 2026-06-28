韓国の半導体業界に類例がない好況が続く中で、米ニューヨーク・タイムズが忠北半導体高校にスポットを当てた。

忠清北道陰城郡（チュンチョンブクド・ウムソングン）にあるこの学校は、全校生徒300人に向けた寮と半導体設備模擬実習施設を備えている。2010年に半導体装備分野のマイスター高校に指定されたこの学校は半導体産業に特化した4校のマイスター高校で最も古いと同紙は紹介した。

SKハイニックスの巨額成果給支給、エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）訪韓、人工知能（AI）データセンター建設ブームなどで韓国の半導体業界が過去最大の好況を享受しながらこの学校に対する関心も急増している。

昨年2月に就職対象の卒業生111人のうち107人が就職したこの学校は就職率96．4％を記録した。平均就職率が55．2％である他の職業系高校に比べ飛び切り高い数値だ。最近1年間で入学問い合わせは3倍以上に増え、中国国営放送局の取材陣を含めこの学校の運営モデルを学ぼうとする訪問要請も絶えることなく続いていると同紙は伝えた。

ソ・ウンソク校長は同紙に「いまわが校が韓国で最もホットな学校になったようだ」と話した。

同紙は最近のサムスン電子とSKハイニックスの大規模成果給を紹介しながら一般的に両社への就職は宝くじ当選に匹敵するほど難しいと指摘した。

就職後に学校を訪れた卒業生が数億ウォンの成果給に言及し、数人分の食事代を決済する姿は在学生に確信を植え付けると同紙は伝えた。これに対しソ校長は教え子のこうした訪問が複雑な感情を呼び起こすと打ち明けた。彼は「1年間熱心に働いてきた学生が私の年俸よりはるかに多くの成果給に対して話すのを聞くのは決して心穏やかではない」と話した。

同紙は半導体産業好況の裏にある不確実な雇用見通しにも光を当てた。

韓国政府が竜仁（ヨンイン）半導体クラスターを世界最大規模の先端半導体ハブに育てると公言し、サムスン電子が5年間に6万件、SKハイニックスが毎年最大2万件の新規雇用を創出すると昨年言及したが、一部ではこのような計画が現実化するか疑問を提起していると同紙は伝えた。

現代経済研究所の研究員は同紙に「半導体製造は労働集約的産業でなく資本集約的産業で多くの雇用を創出することはできない」と話した。サムスン電子の装備メンテナンス協力会社XTの管理者は「事実今年新規社員を採用するのがさらに難しくなった」として半導体好況のトリクルダウン効果が協力会社にはほとんど届いていないと話した。その上で「先端自己洗浄機能を備えた装備が導入されれば今後われわれの雇用はなくなるかも知れない」と不安感を吐露した。