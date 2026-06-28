FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会が開催され、日本代表の活躍に多くの国民が熱狂している。そんな中、メディアで連日報じられているのが、代表選手たちの美人妻の存在だ。

サッカー日本代表、堂安律の妻・明松美玖のウエディングドレス姿に賛否両論はなぜ

女優やモデル、インフルエンサーなど有名人と結婚している選手が多く、チュニジア戦で大活躍した上田綺世もその一人。上田の妻はモデルの由布菜月で、2人は2022年2月に結婚を発表。今年4月29日に女児の出産を報告し、大きな話題を集めた。

そんな由布は、「ダイエット検定1級」と「アスリートフードマイスター」の資格を持ち、食事面で上田を支える良妻として知られている。ただ、24日にインスタグラムで配信したプライベートショットで、賛否両論の声を集める騒動を巻き起こしてしまった。

「由布さんは出産後に、子どもの写真を何度か配信しています。6月24日にも、生後1カ月となった長女の顔がよく分かるツーショットを公開しました。この投稿は、上田選手が活躍中ということもあり、ネットニュースが数多く記事にして拡散しました。その結果、SNSやヤフコメでは、娘の顔を出すべきではないという意見が多く寄せられました。承認欲求が強いという趣旨のコメントもあり、賛否両論を巻き起こしています。上田選手が厳しい戦いをしている最中で、娘の写真を配信するタイミングが悪かったですね」（スポーツ紙記者）

上田が大事な時に、娘の写真を公開して一部のサッカーファンから批判を受けた由布。ちなみに由布だけでなく、堂安律の妻でインフルエンサーの明松美玖や、佐野海舟のモデル妻・木下桜も、プライベート写真をインスタグラムで配信して賛否両論を巻き起こしている。美人妻がSNSで情報を発信すると、サッカーファンからバッシングを受ける流れができている印象だ。

そんな中、称賛を浴びているのが谷口彰悟の妻で人気女優の泉里香だ。泉は、チュニジア戦を現地会場で観戦していたことが報道され、SNSで「美しい」「透明感がやばい」と大絶賛の声を集めた。泉を批判しているコメントはSNSやヤフコメでも少なく、日本代表の妻としてサッカーファンから認められているようだ。なぜ、泉は他の美人妻たちより、人気が高いのだろうか。

「泉さんは、自身のSNSで谷口選手のことは配信せず、仕事に関する情報や写真しか公開しません。その姿勢が、他の日本代表の有名人妻とは違うと、サッカーファンから称賛されています。それに、そもそも泉さんはモデル、女優として知名度が高いですし、夫を使って売名行為をしようとは思っていません。今回の現地観戦もお忍びで行ったので取材も受けていないし、SNSでも公開していないので好感度が上がっています」（スポーツ紙記者）

他の美人妻たちも、泉を見習ってW杯期間中くらいは少し考えてSNSを運用したほうが良さそうだ。