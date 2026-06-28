俳優・モデルの杏さんが27日、パリでの生活を報告しました。

杏さんは「連日暑いので、お散歩は早朝です。湿度が高くないのと、朝の温度は控えめなのでこの時間帯のうちに！！なるべくしっかり歩いて運動。学校も休校なのでそのままみんなで朝カフェしてみたり。」と、愛犬タオキとポチとのお散歩ショットを公開。



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続けて、「現在、パリのポン・ヌフが涼しげな洞窟に変身しています！アーティストJRによるインスタレーション「La Caverne du Pont Neuf」(パリの洞窟)橋全体を、まるっと包んで、さらに中も通れるようになっていました！(左岸からの一方通行です！)犬達は抱っこしていればOK」と綴りました。







フランス出身のアーティストJRによる現代美術の写真を複数枚投稿。セーヌ川にかかるパリ最古の橋ポン・ヌフが、ゴツゴツした岩山と洞窟として没入型アートとして期間限定で公開されている様子を紹介しました。杏さんは愛犬を両手に抱えて橋を渡る写真を投稿し、暑くなってきたフランスの朝のひと時を伝えました。













最後に、「ルーブル美術館のカルーゼル凱旋門の向こうには、オリンピックの記憶新しい聖火台の気球。早朝のパリ観光でした。」と綴り、ルーブル美術館での愛犬ショットに加え、凱旋門越しに2024年に開催されたパリオリンピックで、火を使わない聖火台として話題になった気球との写真を投稿しました。「アッパッパはインドで買ったもの！またインドに行きたい…」と涼しげな散歩の服装も紹介しました。







ファンからは「パリの早朝散歩だなんて…憧れます」「パリは大変な暑さのようですね」「杏ちゃんが、「アッパッパ」の名前をご存知なのに ビックリ」などのコメントが寄せられています。



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