【サッカーW杯】グループステージ突破の32チームが決定！ 日本は1回戦でブラジルと激突 いきなりポルトガルvsクロアチアの好カードも
◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)
FIFAワールドカップ2026は日本時間28日、グループステージの全日程が終了。ノックアウトステージ進出を決めた32チームがそろいました。
史上最多48チームが出場する今大会。各組上位2チームと3位の成績上位8チームの計32チームがノックアウトステージに進出します。
F組の日本は、1勝2分の2位通過。C組1位ブラジルと日本時間6月30日に1回戦で激突します。アジア勢ではD組2位オーストラリアも2位通過を決め、G組2位エジプトと対戦します。一方で韓国、イランは組3位でしたが、グループステージ敗退となりました。
前回王者でJ組1位アルゼンチンは、ワールドカップ初出場で旋風を巻き起こすH組2位カーボベルデと1回戦で対戦。K組2位ポルトガルとL組2位クロアチアの好カードも組まれています。
【ノックアウトステージ日程】
※日付は日本時間
■6月29日
南アフリカ−カナダ
■6月30日
ブラジル−日本
ドイツ−パラグアイ
オランダ−モロッコ
■7月1日
コートジボワール−ノルウェー
フランス−スウェーデン
メキシコ−エクアドル
■7月2日
イングランド−コンゴ民主共和国
ベルギー−セネガル
アメリカ−ボスニア・ヘルツェゴビナ
■7月3日
スペイン−オーストリア
ポルトガル−クロアチア
スイス−アルジェリア
■7月4日
オーストラリア−エジプト
アルゼンチン−カーボベルデ
コロンビア−ガーナ
【日本の日程】
▽F組 グループステージ
■6月15日 第1戦 △2-2 オランダ
■6月21日 第2戦 ○4-0 チュニジア
■6月26日 第3戦 △1-1 スウェーデン
■6月30日 1回戦 日本VS ブラジル