◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は日本時間28日、グループステージの全日程が終了。ノックアウトステージ進出を決めた32チームがそろいました。

史上最多48チームが出場する今大会。各組上位2チームと3位の成績上位8チームの計32チームがノックアウトステージに進出します。

F組の日本は、1勝2分の2位通過。C組1位ブラジルと日本時間6月30日に1回戦で激突します。アジア勢ではD組2位オーストラリアも2位通過を決め、G組2位エジプトと対戦します。一方で韓国、イランは組3位でしたが、グループステージ敗退となりました。

前回王者でJ組1位アルゼンチンは、ワールドカップ初出場で旋風を巻き起こすH組2位カーボベルデと1回戦で対戦。K組2位ポルトガルとL組2位クロアチアの好カードも組まれています。

【ノックアウトステージ日程】

※日付は日本時間

■6月29日

南アフリカ−カナダ

■6月30日

ブラジル−日本

ドイツ−パラグアイ

オランダ−モロッコ

■7月1日

コートジボワール−ノルウェー

フランス−スウェーデン

メキシコ−エクアドル

■7月2日

イングランド−コンゴ民主共和国

ベルギー−セネガル

アメリカ−ボスニア・ヘルツェゴビナ

■7月3日

スペイン−オーストリア

ポルトガル−クロアチア

スイス−アルジェリア

■7月4日

オーストラリア−エジプト

アルゼンチン−カーボベルデ

コロンビア−ガーナ

【日本の日程】

▽F組 グループステージ

■6月15日 第1戦 △2-2 オランダ

■6月21日 第2戦 ○4-0 チュニジア

■6月26日 第3戦 △1-1 スウェーデン

▽ノックアウトステージ■6月30日 1回戦 日本VS ブラジル