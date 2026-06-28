■FIFAワールドカップ2026 グループJ ヨルダン 1−3 アルゼンチン（日本時間28日、ダラススタジアム）

【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦

サッカー男子アルゼンチン代表（FIFAランク3位）は、ヨルダン代表（同63位）を3−1で下し、グループステージ（GS）3連勝を飾った。2戦目を終えた時点で決勝トーナメント進出を決めたアルゼンチン。今大会5ゴールをあげているリオネル・メッシ（39）はベンチスタート。前半フリーキックとPKでアルゼンチンの2点リードで折り返す。後半、ヨルダンに1点を返されたが、途中出場のメッシが3試合連続ゴールを決め、ヨルダンを突き放した。アルゼンチンは決勝トーナメント1回戦でカーボベルデ代表（同69位）と対戦する。

日本時間17日に行われたGS初戦のアルジェリア（同28位）戦で、メッシはW杯自身初となるハットトリックを達成した。同22日に行われたGS第2戦ではオーストリア（同24位）から2ゴールを奪ったメッシの活躍で2連勝を飾り、グループ首位での決勝トーナメント進出を決めた。メッシは今大会早くも5得点をマークし、歴代史上最多W杯通算ゴールを「18」に伸ばした。

3戦目のヨルダン戦、メッシの名前はスタメンにはなかったものの、アルゼンチンは前半19分、ペナルティエリア手前からのフリーキックを今大会初出場のジオバニ・ロ・チェルソ（30）が直接決めると、ベンチのメッシは笑みを浮かべた。31分には、連続攻撃の流れからPKを獲得。ラウタロ・マルティネス（28）が落ち着いてゴール左隅に決め2−0とリードを広げ、前半を折り返した。

後半の立ち上がり、相手ゴール前へのスルーパスが通り、GKと1対1となりゴールが決まったが、オフサイドの判定でアルゼンチンの追加点とはならなかった。8分にはラウタロがカーブをかけたミドルシュートを放つが、わずかにクロスバーの上。その直後にベンチ前でメッシがユニホームに着替えると、会場は大いに沸いた。

10分、アルゼンチンはヨルダンに一瞬の隙を突かれる。右サイドからのグラウンダーのクロスにスライディングシュートを許し、2−1と1点差に詰め寄られる。そして15分にメッシが投入されると、会場から大歓声が上がった。20分にはメッシが30m近いフリーキックを直接狙ったが、クロスバーの上を大きく越える。35分にはゴール正面でのフリーキックをゴール左に直接決めて3−1。メッシの3試合連続ゴールで大会通算6得点をマークし、ヨルダンに快勝した。