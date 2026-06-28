100均でまさかの出会い！「通販だともっと高いのに…」SNSで話題のお宝さがし

最近SNSで話題になっている「植物ディグ」。ホームセンターや100均を巡って、思わぬレア植物を探す楽しみ方にハマる人が増えていますよね。なかでも注目されているのが、ダイソーの植物コーナー。今回は、筆者も気になっていた「エアープランツ T・ガーデネリー」を購入したので、詳しくご紹介していきます♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：エアープランツ T・ガーデネリー

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480855240

ダイソーで発見！話題のエアープランツ「T・ガーデネリー」

最近SNSで流行中の「植物ディグ」。そのなかでも、ダイソーでちょっと珍しい植物を探す楽しみ方が注目されています♪

今回ダイソーのインテリアグッズ売り場で見つけたのが、「エアープランツ T・ガーデネリー」です。

エアープランツは、土を必要としない少し変わった植物のこと。T・ガーデネリーはホームセンターなどでも見かけることがある比較的人気の品種ですが、ECサイトをチェックしてみると価格はさまざま。

サイズや株の状態によって異なるものの、1,000円台から数千円で販売されている商品も多く、330円（税込）で購入できるダイソーはかなりお得感があります♡

育て方は意外とシンプル！ただし「初心者殺し」とも呼ばれる難しさも…

鉢植えのように植え替えをする必要がないエアープランツですが、水分補給は欠かせません。

基本的には1日1回、霧吹きで全体にたっぷり水を吹きかけます。

また、3週間に1回程度は4〜12時間ほど水に浸ける管理方法も必要です。

実はT・ガーデネリーを含むエアープランツは、植物好きの間で「初心者殺し」と呼ばれることも…。

というのも、水不足だけでなく蒸れにも弱く、管理に慣れていないと芯抜けと呼ばれる状態になって枯らしてしまうことがあるからです。

難易度が少し高い植物だからこそ、「まずは育ててみたい」「気軽にチャレンジしたい」という方にとって、ダイソーの価格設定は魅力的。

植物育成のステップアップとして、まずは育てる楽しさや成長を見守る喜びを感じてみてはいかがでしょうか♪

今回は、ダイソーの「エアープランツ T・ガーデネリー」をご紹介しました。

話題の植物ディグが気になる方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。