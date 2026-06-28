これな〜んだ？「広げてみて鳥肌が立った…！」専門店泣かせの100均お値打ち商品
商品情報
商品名：サファリハット（ブラック）
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：頭周り58cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480748733
ダイソーの『サファリハット』がお出かけに便利！
突然ですが、このアイテムは一体何だと思いますか？ヒントは、“夏のお出かけに欠かせない必需品”です。
実はこれ、立派な帽子なんです！ダイソーで見つけた『サファリハット（ブラック）』という商品なのですが、コンパクトに折りたたんで持ち運べるというのが魅力です。
折りたたみの帽子だからデザインは諦めるしかないか…と思いきや、広げてみて驚き。意外にも、形もデザインもおしゃれで鳥肌が立ちました…！
価格は550円（税込）と、アウトドア専門店よりもかなりお手頃！クオリティの差があれど、ノースフェイスなどでこの手のハットを買うと6,000円以上することが多いので、かなりお得に感じます。
コンパクトになる分、生地は薄めです。夏は通気性が高いほうがいいので、これくらいでもいいのかなと思います。
頭周りのサイズは58cmですが、ゴムとアジャスターが付いているため、緩い場合は細かく調節することが可能です。
ハットストラップが付いているのも嬉しいポイント。アジャスターでしっかり固定できるため、風に飛ばされる心配もありません。
気になる使い心地や持ち運びやすさは？
ブラック一色でシンプルなデザインなので、日常のコーディネートに合わせやすいです。つばの形がきれいなので、大人のカジュアルコーデやナチュラルコーデにも馴染みます。
薄めの素材ですが、被るとつばがしっかり広がり、遮光性能を発揮してくれます。ハットストラップはややアウトドア感がありますが、かえってアクセントを効かせてくれます。
コンパクトにまとめる際は簡単です。まず、帽子を裏返して半分にたたみ、さらにもう一度半分にたたみます。
すると、ちょうど頭頂部に来る部分がポケットのようになっているので、その中に帽子のつばを収納します。面ファスナーでしっかり閉じられるので、収まりも良いです。
コンパクトにまとまるだけでなく、軽くて持ち運びに便利です。
さらに、袋部分にループも付いているため、手持ちのカラビナなどを通せば、バッグやベルトループに取り付けることも可能。日差しが気になるときに、いつでもサッと取り出して被れます！
今回は、ダイソーの『サファリハット（ブラック）』をご紹介しました。
つばが広い帽子の難点といえば持ち運びにくさですが、それを見事に解消した凄い商品だと思いました！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。