これな〜んだ？「広げてみて鳥肌が立った…！」専門店泣かせの100均お値打ち商品

手のひらサイズのこの黒いアイテム、一体どんな商品だと思いますか？ヒントは夏のお出かけに欠かせない、日差しを防ぐためのアレ。実はダイソーで買った商品なのですが、まさかこんなにコンパクトにまとめられるとは思いませんでした！広げてみるとクオリティの高さに思わず鳥肌が…！値札を見てさらに驚くこと間違いなし♡

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商品情報

商品名：サファリハット（ブラック）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：頭周り58cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480748733

ダイソーの『サファリハット』がお出かけに便利！

突然ですが、このアイテムは一体何だと思いますか？ヒントは、“夏のお出かけに欠かせない必需品”です。

実はこれ、立派な帽子なんです！ダイソーで見つけた『サファリハット（ブラック）』という商品なのですが、コンパクトに折りたたんで持ち運べるというのが魅力です。

折りたたみの帽子だからデザインは諦めるしかないか…と思いきや、広げてみて驚き。意外にも、形もデザインもおしゃれで鳥肌が立ちました…！

価格は550円（税込）と、アウトドア専門店よりもかなりお手頃！クオリティの差があれど、ノースフェイスなどでこの手のハットを買うと6,000円以上することが多いので、かなりお得に感じます。

コンパクトになる分、生地は薄めです。夏は通気性が高いほうがいいので、これくらいでもいいのかなと思います。

頭周りのサイズは58cmですが、ゴムとアジャスターが付いているため、緩い場合は細かく調節することが可能です。

ハットストラップが付いているのも嬉しいポイント。アジャスターでしっかり固定できるため、風に飛ばされる心配もありません。

気になる使い心地や持ち運びやすさは？

ブラック一色でシンプルなデザインなので、日常のコーディネートに合わせやすいです。つばの形がきれいなので、大人のカジュアルコーデやナチュラルコーデにも馴染みます。

薄めの素材ですが、被るとつばがしっかり広がり、遮光性能を発揮してくれます。ハットストラップはややアウトドア感がありますが、かえってアクセントを効かせてくれます。

コンパクトにまとめる際は簡単です。まず、帽子を裏返して半分にたたみ、さらにもう一度半分にたたみます。

すると、ちょうど頭頂部に来る部分がポケットのようになっているので、その中に帽子のつばを収納します。面ファスナーでしっかり閉じられるので、収まりも良いです。

コンパクトにまとまるだけでなく、軽くて持ち運びに便利です。

さらに、袋部分にループも付いているため、手持ちのカラビナなどを通せば、バッグやベルトループに取り付けることも可能。日差しが気になるときに、いつでもサッと取り出して被れます！

今回は、ダイソーの『サファリハット（ブラック）』をご紹介しました。

つばが広い帽子の難点といえば持ち運びにくさですが、それを見事に解消した凄い商品だと思いました！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。