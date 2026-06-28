美眉のプロ直伝！1mm単位で変わる！“似合う眉”の整え方完全マニュアル

美眉のプロSAORIです。眉は1mm変わるだけで顔全体の印象が大きく変化します。今回は黄金比の確認から不要な毛の処理、毛流れと長さの調整まで、プロが実際の施術で意識している似合う眉の整え方を詳しくご紹介します。左右差が気になる方もぜひ参考にしてみてください。

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POINT1 まずは黄金比を確認する

似合う眉作りは自己流の処理ではなく、骨格に合わせた黄金比の確認から始まります。

眉頭・眉山・眉尻の位置を決めることで、左右差やバランスのズレを最小限に抑えられます。

POINT2 不要な毛は1mm単位で整理する

黄金比をおさえたら、ペンシルでアウトラインを描きましょう。眉頭から眉山に角度がある方は山と角度を取り過ぎないのが似合わせるポイントです。

一気に細くするのではなく、アウトラインからはみ出た毛を少しずつ処理しましょう。

特に眉下ラインは取り過ぎると印象が大きく変わるため、1mm単位で確認しながら整えるのがポイントです。

POINT3 毛流れと長さを調整して完成度を高める

最後は毛流れと長さの調整です。必要以上にカットせず、長い毛だけを選んで整えることで自然な立体感を残せます。

ブラシで毛流れを整えながら仕上げると、サロン帰りのような美眉に近づきます。

眉は顔の額縁とも言われる大切なパーツです。1mm単位で丁寧に整えることで、自分らしさを活かしながら洗練された印象を作ることができます。

ぜひ今回のポイントを参考に、毎日の眉メイクやお手入れに取り入れてみてください。