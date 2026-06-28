360度動かせる！家中に貼り付けたくなる100均の家事ラクグッズ

セリアでおすすめの「後付けボールキャスター」は、ゴミ箱や収納ボックスの底に貼るだけで、360°回転して移動がラクになる家事ラクアイテム。耐荷重約8kgと頼もしく、重たい収納ボックスもスーッと引いて動かせるのが便利です。家中に貼り付けたくなる100円ショップの優秀アイテムをレビューします♡

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商品情報

商品名：後付けボールキャスター（粘着テープ式）

価格：￥110（税込）

入数：4個入り

耐荷重：約8kg（4個使用時）

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583270134

セリアの『後付けボールキャスター』が優秀すぎる！

セリアでおすすめのプチプラ家事ラクアイテムを発見しました。それが、こちらの『後付けボールキャスター（粘着テープ式）』です。

4個入りで耐荷重は約8kg（4個使用時）と、見た目以上にパワフル。粘着テープで貼るだけで、ゴミ箱や収納ボックスの底に簡単に取り付けられる仕様です。

このアイテムは、家中のいろいろなものを「あとからキャスター化」できるのがポイントです。

「重たい収納ボックスを動かすのが大変」「ゴミ箱の裏のホコリが取りにくい」そんな家事のプチストレスを、110円（税込）で劇的に解消してくれます。

貼るだけ！ボールキャスターの取り付け手順

今回はゴミ箱の底に取り付けてみました。取り付け手順はとてもシンプルです。手順は以下の通りです。

1. ゴミ箱の底を綺麗に拭いてホコリやゴミを取り除く

2. 粘着両面シールをゴミ箱の底にしっかり貼り付ける

3. シートをはがすと、柔らかくクリアな粘着面が出てくるので、その上にボールキャスターを取り付ける

4. 24時間ほどそのまま置いて、しっかり接着させる

5. しっかり付いているのを確認してから使用開始

粘着力はかなり高めで、しっかり押しつけるとピタッと密着。24時間待つことで、安定した接着強度が得られます。

ゴミ箱以外にもOK！収納ボックスの活用法

ボールキャスターを付けたゴミ箱は、少ない力でスーッと自分の方に引き寄せられる感動の動き心地。

これまでゴミを投げ捨てていたシーンも、ゴミ箱をスッと引き寄せて確実にゴミを捨てられるようになりました。

もちろん用途はゴミ箱だけにとどまりません。家具の下に入る収納や、季節物を入れたコンテナにも便利に使えそうです。

重たい収納ボックスの底に貼り付ければ、お掃除のときにわざわざ持ち上げてどかさなくても、サッと動かしてホコリを払えるようになります。

360°回転するので、前後左右どちらにも自由に動かせるのも嬉しいポイント。方向を気にせず移動できるストレスフリーの動き心地で、ちょっとした家中の悩みをまるっと解決してくれます。

今回はセリアで見つけた『後付けボールキャスター（粘着テープ式）』をご紹介しました。100円ショップとは思えないコスパで、家事のプチストレスを軽減してくれる優秀アイテムです。

セリアのプチプラ便利グッズとして、見かけたら即カゴに入れたい一品。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。