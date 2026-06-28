発想力に拍手喝采！「立てればいいのか…」持て余しがちな缶バッジを活用できる100均グッズ

ダイソーの『シリコン缶バッジスタンド（ハート、パープル・グリーン）』は、推し活で集めた缶バッジをお部屋に飾って楽しめるアイテム。バッグなどに付けづらくなった缶バッジをインテリアとして活用できる点や、穴に押し込むだけで簡単に装着できる手軽さが魅力。ダイソーさんの発想力には頭が上がりません…要チェック！

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商品情報

商品名：シリコン缶バッジスタンド（ハート、パープル・グリーン）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480980089

缶バッジが立てられる！ダイソーの『シリコン缶バッジスタンド（ハート、パープル・グリーン）』

ダイソーの推し活グッズ売り場で見つけた『シリコン缶バッジスタンド（ハート、パープル・グリーン）』は、集めた缶バッジをお部屋に飾って楽しめる画期的なアイテム。

缶バッジは推し活グッズとして定番ですが、大人になるとバッグなどに付けづらくなったりして、どう扱うか悩むことも多いと思います。

そんな時に活躍するのがこのスタンドで、缶バッジをインテリアとして飾ることができるスグレモノなんです。

使い方はとても簡単で、スタンドの穴部分に缶バッジを押し込むだけで装着できる仕組み。直径約57mmの缶バッジに対応しています。

見た目が小さいので最初はきちんと入るのか不安に感じますが、素材がやわらかいためスムーズに着脱できました。

完成形はこんな感じ。全体的に薄めの作りになっているので、バランスが少し取りにくい印象です。

とはいえ、飾るだけで推しグッズをすっきりと見せられる点は魅力で、デスク周りや棚に置いて楽しむのにぴったり。ハートや羽のデザインも可愛らしくてお気に入りです。

うちわにはこれ！ダイソーの『うちわグリップ（羽、レッド、ブルー）』

推し活グッズといえば、『うちわグリップ（羽、レッド、ブルー）』も見逃せません。

こちらはグリップをうちわの持ち手部分にはめ込むだけで、あっという間に推しのカラーが強調できるアイデア商品です。

シリコーンゴム製なのでグリップ力が上がり、長丁場のコンサートやイベントでも手が疲れにくいのが◎

また、接続部分が羽の形になっており、デザイン性が高いのも嬉しいポイントです。

今回はダイソーの『シリコン缶バッジスタンド（ハート、パープル・グリーン）』と『うちわグリップ（羽、レッド、ブルー）』をご紹介しました。

110円とプチプラなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。