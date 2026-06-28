【Ｗ杯】決勝Ｔ進出の32か国すべて出揃う！ ポルトガル×クロアチア、日本×ブラジルなど注目カードが目白押し！
北中米ワールドカップで、現地６月27日にグループステージのＪ組、Ｋ組、Ｌ組の最終節が開催され、３グループの最終順位が確定した。結果は以下のとおり。★＝決勝トーナメント進出、■＝敗退決定
▼Ｊ組
１位：アルゼンチン★
２位：オーストリア★
３位：アルジェリア★
４位：ヨルダン■
▼Ｋ組
１位：コロンビア★
２位：ポルトガル★
３位：DRコンゴ★
４位：ウズベキスタン■
▼Ｌ組
１位：イングランド★
２位：クロアチア★
３位：ガーナ★
４位：パナマ■
これで決勝トーナメントに進出する32か国がすべて出揃った。ラウンド・オブ32では、ポルトガル対クロアチア、アルゼンチン対カーボベルデ、そして日本対ブラジルなど注目カードが目白押しだ。
なお、27日に開催された６試合の結果は以下のとおり。
▼Ｊ組
アルジェリア ３−３ オーストリア
アルゼンチン ３−１ ヨルダン
▼Ｋ組
コロンビア ０−０ ポルトガル
DRコンゴ ３−１ ウズベキスタン
▼Ｌ組
イングランド ２−０ パナマ
クロアチア ２−１ ガーナ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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▼Ｊ組
１位：アルゼンチン★
２位：オーストリア★
３位：アルジェリア★
４位：ヨルダン■
▼Ｋ組
１位：コロンビア★
２位：ポルトガル★
３位：DRコンゴ★
４位：ウズベキスタン■
▼Ｌ組
１位：イングランド★
２位：クロアチア★
３位：ガーナ★
４位：パナマ■
これで決勝トーナメントに進出する32か国がすべて出揃った。ラウンド・オブ32では、ポルトガル対クロアチア、アルゼンチン対カーボベルデ、そして日本対ブラジルなど注目カードが目白押しだ。
なお、27日に開催された６試合の結果は以下のとおり。
▼Ｊ組
アルジェリア ３−３ オーストリア
アルゼンチン ３−１ ヨルダン
▼Ｋ組
コロンビア ０−０ ポルトガル
DRコンゴ ３−１ ウズベキスタン
▼Ｌ組
イングランド ２−０ パナマ
クロアチア ２−１ ガーナ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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