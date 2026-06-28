北中米Ｗ杯の決勝トーナメント表。ラウンド・オブ32の対戦カードがすべて確定した。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで、現地６月27日にグループステージのＪ組、Ｋ組、Ｌ組の最終節が開催され、３グループの最終順位が確定した。結果は以下のとおり。★＝決勝トーナメント進出、■＝敗退決定

▼Ｊ組
１位：アルゼンチン★
２位：オーストリア★
３位：アルジェリア★
４位：ヨルダン■

▼Ｋ組
１位：コロンビア★
２位：ポルトガル★
３位：DRコンゴ★
４位：ウズベキスタン■

▼Ｌ組
１位：イングランド★
２位：クロアチア★
３位：ガーナ★
４位：パナマ■
 
　これで決勝トーナメントに進出する32か国がすべて出揃った。ラウンド・オブ32では、ポルトガル対クロアチア、アルゼンチン対カーボベルデ、そして日本対ブラジルなど注目カードが目白押しだ。

　なお、27日に開催された６試合の結果は以下のとおり。

▼Ｊ組
アルジェリア ３−３ オーストリア
アルゼンチン ３−１ ヨルダン

▼Ｋ組
コロンビア ０−０ ポルトガル
DRコンゴ ３−１ ウズベキスタン

▼Ｌ組
イングランド ２−０ パナマ
クロアチア ２−１ ガーナ

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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