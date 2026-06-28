壮絶な打ち合いは３−３ドロー決着！ 劇的同点弾でオーストリアがGS２位、アルジェリアが３位で決勝Ｔ進出を決める！【Ｗ杯】
現地６月27日に開催された北中米ワールドカップのグループＪ最終節で、オーストリア代表とアルジェリア代表がカンザスシティ・スタジアムで激突した。
勝点３（得失点０）で２位のオーストリアと、同じく勝点３（得失点-２）で３位のアルジェリア。決勝トーナメント進出がかかる一戦で、序盤から主導権を握ったオーストリアが、28分に先制する。
アラバの自陣からのロングパスをエリア内で収めたアルナウトビッチが、右足で流し込んだ。
アルジェリアは反撃を試みる。32分、マザの縦パスに反応したアムラが惜しいシュートを放つ。40分のシャイビのミドルはポストに弾かれる。
なかなかチャンスをモノにできなかったアルジェリアだが、45分に同点とする。巧みなドリブルで相手２人をかわしたベルガリが、左足で強烈なシュートを突き刺した。
１−１のタイスコアで迎えた後半、55分にオーストリアが勝ち越す。GKのＡ・シュラーガーからのロングフィードを受けたライマーが、右サイドからクロスを供給。これをザビッツァーが右足で合わせて、ネットを揺らした。
再びビハンドを負ったアルジェリアは60分、試合を振り出しに戻す。アウアーがドリブルでボックス内に侵入し、左サイドからクロスを上げる。最後はゴール前に走り込んだマハレズが左足で沈めた。
その後は一進一退の攻防が続いたが、90＋３分にアルジェリアが逆転する。アウアーのスルーパスをマハレズが右足で流し込んだ。
リードされたオーストリアだったが、90＋６分に同点に追いつく。グレゴリチュの折り返しをカライジッチが頭で押し込み、ネットを揺らした。
結局、このまま試合は終了。３−３の壮絶なドローに終わった。この結果、オーストリアが２位で突破を決めた。また、３位のアルジェリアも、グループ全体の３位ランキングで６位に入り、決勝トーナメント進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】豪華絢爛！北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
勝点３（得失点０）で２位のオーストリアと、同じく勝点３（得失点-２）で３位のアルジェリア。決勝トーナメント進出がかかる一戦で、序盤から主導権を握ったオーストリアが、28分に先制する。
アラバの自陣からのロングパスをエリア内で収めたアルナウトビッチが、右足で流し込んだ。
なかなかチャンスをモノにできなかったアルジェリアだが、45分に同点とする。巧みなドリブルで相手２人をかわしたベルガリが、左足で強烈なシュートを突き刺した。
１−１のタイスコアで迎えた後半、55分にオーストリアが勝ち越す。GKのＡ・シュラーガーからのロングフィードを受けたライマーが、右サイドからクロスを供給。これをザビッツァーが右足で合わせて、ネットを揺らした。
再びビハンドを負ったアルジェリアは60分、試合を振り出しに戻す。アウアーがドリブルでボックス内に侵入し、左サイドからクロスを上げる。最後はゴール前に走り込んだマハレズが左足で沈めた。
その後は一進一退の攻防が続いたが、90＋３分にアルジェリアが逆転する。アウアーのスルーパスをマハレズが右足で流し込んだ。
リードされたオーストリアだったが、90＋６分に同点に追いつく。グレゴリチュの折り返しをカライジッチが頭で押し込み、ネットを揺らした。
結局、このまま試合は終了。３−３の壮絶なドローに終わった。この結果、オーストリアが２位で突破を決めた。また、３位のアルジェリアも、グループ全体の３位ランキングで６位に入り、決勝トーナメント進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】豪華絢爛！北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！