ココリコ遠藤の妻、首にしこり発見し病院へ「チャッピーに聞いたら癌なんてワードも」

お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが27日に自身のアメブロを更新。首にしこりができ、病院を受診したことを報告した。

この日、まさみさんは「化粧しようとしたら首になんかある！」と切り出し「触ったらコリコリしてめちゃ痛い しかも3つあるw」と首にしこりを発見したことを告白。しこりのある首の写真を公開した。

続けて「首にしこりでチャッピーに聞いたら癌なんてワードも出てきた」と不安に駆られたそうで「速攻で病院行った！」と報告。超音波検査の結果「今のところは良性のしこりだと思われる」と診断されたことを明かし「頸部のリンパ管にウィルスなどが入り込んでリンパ節が腫れてるんじゃないか？という先生の見解」と説明した。

また、しこりの原因として「実は、2日前ママ友とランチに行った時に小さい蜂がいてまさかの帰り際に首を蜂に刺されたんですよ」と告白。当初は「針も刺さっていなかったし少し冷やしたら腫れも引いたから病院も行かずに過ごしていたらこんなに、赤くなってた」と明かし、赤く腫れた首の写真も公開した。

医師からは蜂に刺されたことが影響している可能性を指摘されたといい「蜂 怖すぎる」とコメント。「抗生剤を飲んでしこりや腫れが引いたら大丈夫だけどもし治らなかったら大学病院とかで検査した方がいいって」と今後の治療方針についても説明した。

最後に「変な病気だったらどうしよー子供たち残してまだ死ねないーー」と不安な心境を吐露し、ブログを締めくくった。