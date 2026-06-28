「韓国まで消えてびっくり！」まさかの日本と豪州だけ…アジア勢“９→２”の過酷な現実にファンがっくり「やっぱ多すぎるんだよ」「ほぼ最下位」
現地６月27日、北中米ワールドカップのグループステージは全日程を終え、決勝トーナメントに進む32チームが確定した。過去最大９チームで本大会に臨んだアジア（AFC）勢だったが、終わってみればベスト32に勝ち残れたのは日本とオーストラリアのみとなった。
大会序盤こそ５日目まで６戦無敗（２勝４分け）と好調で世間を賑わせたが、その後６連敗を喫して一気にトーンダウン。アジア王者カタールや強豪サウジアラビアなど５チームがグループ最下位に沈み、韓国とイランは３位に踏みとどまって吉報を待ったものの、ぎりぎりのところで力尽き、最終日に敗退が決まった。
結果的に勝利したのは日本、韓国、オーストラリアが１勝ずつを挙げたのみ。９チームの戦績は３勝９分15敗 得失点差は−34となった。ベスト32の内訳は欧州13チーム（出場枠16）、アフリカ９チーム（出場枠10）、アジア２チーム（出場枠９）、北中米・カリブ ３チーム（出場枠６）、南米５チーム（出場枠６）。アフリカ勢は実に突破率９割という数字で、粘り強さが際立っていた。
アジアサッカーが突きつけられた過酷な現実を受け、日本のSNSやネット上ではファンからの書き込みが殺到。「韓国まで消えてびっくり」「いやー、イランめっちゃ惜しかったー」「オーストラリアは純粋なアジア勢じゃないからなぁ」「アジア勢ボロボロですね」「実質日本だけってことだな」「最初の６戦無敗とか何だったんだ？」「やっぱ多すぎるんだよ」「９枠もらってるのどうなの？」「ほぼグループ最下位」「なんで？ イランとかカタールとかアジアカップじゃめっちゃ強いのにね」などなど、さまざまな声や意見が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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大会序盤こそ５日目まで６戦無敗（２勝４分け）と好調で世間を賑わせたが、その後６連敗を喫して一気にトーンダウン。アジア王者カタールや強豪サウジアラビアなど５チームがグループ最下位に沈み、韓国とイランは３位に踏みとどまって吉報を待ったものの、ぎりぎりのところで力尽き、最終日に敗退が決まった。
アジアサッカーが突きつけられた過酷な現実を受け、日本のSNSやネット上ではファンからの書き込みが殺到。「韓国まで消えてびっくり」「いやー、イランめっちゃ惜しかったー」「オーストラリアは純粋なアジア勢じゃないからなぁ」「アジア勢ボロボロですね」「実質日本だけってことだな」「最初の６戦無敗とか何だったんだ？」「やっぱ多すぎるんだよ」「９枠もらってるのどうなの？」「ほぼグループ最下位」「なんで？ イランとかカタールとかアジアカップじゃめっちゃ強いのにね」などなど、さまざまな声や意見が寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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