「悲劇だ」「歴史上最も簡単な大会だったのに」天国から地獄…悪夢の結末。まさかの敗退にイラン国民が悲嘆「私たちの悲しみは癒えない」【W杯】
イラン代表の無念の敗退に、母国ファンから悲痛な声が相次いでいる。
現地６月27日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）最終節で、アルジェリア代表とオーストリア代表が対戦し、３−３で引き分けた。
出場国が32から48に拡大された今大会は、決勝トーナメント進出チームも32に増加。各グループ３位の全12チームのうち、成績上位８チームがラウンド32に進出できるレギュレーションとなっている。
３試合連続ドローで勝点３を積み上げたイランはグループGの３位でフィニッシュ。３位ランキングでギリギリ８位につけ、決勝トーナメント進出の可能性を残していた。
しかし、グループステージ最後の試合となったJ組最終節で、アルジェリアとオーストリアが３−３で引き分けた結果、アルジェリアが勝点４で３位突破を決定。これにより、イランの敗退が確定した。
アルジェリア対オーストリアは試合終盤に２得点が決まり、イランの突破と敗退の結果が土壇場で入れ替わる展開のなか、結局敗退に。あと一歩で決勝トーナメントを逃し、SNS上ではイランファンから落胆の声が続出。以下のようなコメントが上がった。
「悲劇だ」
「さようならワールドカップ」
「なんてことだ」
「ワールドカップの価値を理解する良い教訓になった」
「歴史上最も簡単なワールドカップだったのに…」
「最も簡単なグループ、最も簡単なワールドカップで敗退した」
「アルジェリアによる史上最も汚いプレー」
「オーストリアの土壇場のゴールによって、ひどい目に遭わされた」
「イランの選手たちよ。胸を張れ」
「私たちの悲しみは癒えない」
出場枠拡大により、これまで以上に決勝トーナメント進出のチャンスが広がった今大会。それだけに、あと一歩届かなかったイランサポーターの喪失感は非常に大きいものとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地６月27日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）最終節で、アルジェリア代表とオーストリア代表が対戦し、３−３で引き分けた。
出場国が32から48に拡大された今大会は、決勝トーナメント進出チームも32に増加。各グループ３位の全12チームのうち、成績上位８チームがラウンド32に進出できるレギュレーションとなっている。
しかし、グループステージ最後の試合となったJ組最終節で、アルジェリアとオーストリアが３−３で引き分けた結果、アルジェリアが勝点４で３位突破を決定。これにより、イランの敗退が確定した。
アルジェリア対オーストリアは試合終盤に２得点が決まり、イランの突破と敗退の結果が土壇場で入れ替わる展開のなか、結局敗退に。あと一歩で決勝トーナメントを逃し、SNS上ではイランファンから落胆の声が続出。以下のようなコメントが上がった。
「悲劇だ」
「さようならワールドカップ」
「なんてことだ」
「ワールドカップの価値を理解する良い教訓になった」
「歴史上最も簡単なワールドカップだったのに…」
「最も簡単なグループ、最も簡単なワールドカップで敗退した」
「アルジェリアによる史上最も汚いプレー」
「オーストリアの土壇場のゴールによって、ひどい目に遭わされた」
「イランの選手たちよ。胸を張れ」
「私たちの悲しみは癒えない」
出場枠拡大により、これまで以上に決勝トーナメント進出のチャンスが広がった今大会。それだけに、あと一歩届かなかったイランサポーターの喪失感は非常に大きいものとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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