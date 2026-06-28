「炊いて蓋を開けた途端光っている」「何をしても完璧...！」　ふるさとチョイスで人気の【ミルキークイーン】5選

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【米】をご紹介する。

「ミルキークイーン」のランキング（月別、26年6月26日夜参照）より、トップ5だ。

【5位】茨城県 行方市「【最短翌日発送】ミルキークイーン パックごはん 白米 18食入り」6,000 円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

〜大切な方に毎日食べてもらいたい〜

もちもち、つやつや、甘くておいしいミルキークイーンパックごはん



一粒一粒がしっかりとした存在感を持ち、口の中で広がる旨みは格別です。

温暖な気候と豊富な水、人気のなめがたさんちのミルキークイーンを使用しています。

忙しい時に、ご飯を炊かなくても電子レンジで簡単に調理できるので、手軽に健康的なご飯を食べることができます。

常温で長期間保存ができるので、ご飯を炊き忘れた時や、非常食などにも最適です。キャンプなどのイベント時にも活躍します。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「ミルキークイーンのパックご飯を頼んだのは初めてです。もちもちしておいしてのはもちろんですが、丸い形も食べやすかったです。寄付日いれて3日で届き、びっくりしました。」（50代・男性）

「申し込んでから本当にあっという間に届きました。ご飯の入っている容器もお茶碗みたいな可愛らしい形でそのまま食べられます。数も多くてコスパ最高です。」（60代・男性）

「色々な自治体のパックご飯を食べましたがこちらのミルキークィーンが本当に美味しかった。

しかも最短3営業日発送とありますが、(申込時間や届け先によって変わるとは思いますが)発送ではなく3日で手元に届きました。

早くて美味しい!最高です。

ありがとうございました。」（50代・男性）

【4位】茨城県 下妻市「【最短7日発送】〔選べる容量・玄米/精米・発送月〕ミルキークイーン 5kg 10kg」7,500円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

強い粘りともちもちした食感、冷めても硬くなりにくいのが特徴の茨城県下妻市産の「ミルキークイーン」です。

肥沃な土地で健やかに育ったお米は、しっかりとした粒感、程よい甘みを持ち、毎日でも美味しく食べられる味わいが特徴です。

お米の美味しさへのこだわりポイントは「粒揃い」。

機械を通し、お米の粒を一粒一粒チェック。

お米の粒の大きさを均一に整えることで、炊く際に熱がムラなく伝わり、甘みと食感の良いご飯に仕上がります。

お米が持つ艶やかさ・コシ・甘みをぜひご賞味ください。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「知りませんでした。こんな色のおこめは初めてで、初見では失敗したかなと思いました。何故って、昨年の米騒動のとき、白いお米が混ざっている品質の悪いお米が話題になっていたからです。ところが炊いて蓋を開けた途端光っているではありませんか。食す前に既に美味しそう。炊く前の見た目からは想像つきません冷めても美味しいです。」（60代・女性）

【3位】長野県 白馬村「＜令和7年産＞ミルキークイーン 10kg」25,000 円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

認定農業者が白馬のおいしい水と空気で育んだ「ミルキークイーン」です。

白馬村のふるさと納税で一番人気の銘柄になります。

コシヒカリの突然変異により生まれた品種で、もち米に近い特性とコシヒカリよりも強い粘り気が、 もちもちとした食感を残しつつ、冷えても硬くなりにくいのが特徴です。

「ミルキー」の名の通り、乳白色でミルキークイーン独特の香りがあります。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「10kgをたいへん美味しく頂きました。もっちり粘りがあり、初めての食感だと思います。我が家は、妻とふたり70代なので、毎日、どうしても少しは残りますが、冷えたご飯も美味しく頂けます。白馬村は若い頃に何度もスキーに行ったことがあり、とても環境の良いところです。この地で採れたお米を感じながら頂きました。今年もリピートさせてもらいます。でも、今はお米が不足しており、なかなか手にはいりません。心配しております。」（70代以上・男性）

「たまたまミルキークイーンを探していて見つけた白馬村。初めてのふるさと納税だし、ドキドキしながらお願いしました。

届いてみてびっくり、袋の中のお米が本当に全部が全部すごく綺麗な粒で。

炊いてみるともっちり食感、甘味もすごくて。塩握りや混ぜご飯，リゾットなど何をしても完璧...！こんなに美味しいお米！もっと早く出会いたかった...！次の年度もリピ確定です！返礼品の分が無くなったら買おうとも思ってます。

心からお勧めできます。」（30代・女性）

「いろんな銘柄のお米を食してきましたが、我が家の一番米です！

炊き立てはもちろん、冷めても美味！間違いなくリピートします。」（50代・男性）

【2位】新潟県 新発田市「【令和8年産】新潟県産 ミルキークイーン 5kg」10,000 円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

■新潟県内でも屈指の米どころとして知られる新発田市。

その豊かな土壌と清らかな水、そして私たち「アグリ中俵」の情熱が結実したのが、この「特別栽培米 ミルキークイーン」です。

手間暇を惜しまず、「美味しさ」と「安全」どちらも妥協しないお米作りをしています。

大地の力を最大限に引き出したお米は、一粒一粒が驚くほど力強く、炊き上がりは驚くほど輝きを放ちます。



■味わい

冷めても美味しい、魔法の質感

ミルキークイーンは、冷めても水分をしっかり抱え込む性質があるため、おにぎりやお弁当に最適。翌朝の朝食でも、炊きたてのような粘りと甘みが楽しめます。



どんなおかずも引き立てる「濃厚な甘み」

噛めば噛むほど口の中に広がる芳醇な甘み。和食の繊細な味付けから、お肉料理のガツンとした味まで、お米自体の旨味が負けることなく、最高のハーモニーを奏でます。

【1位】滋賀県 竜王町「令和7年産米 5kg ×1袋 数量限定 選べる お米 単発 【 コシヒカリ ミルキークイーン みずかがみ 夢ごこち 日本晴 】」10,000 円

【ふるさとチョイスの返礼品紹介】

【ミルキークイーン】

コシヒカリを基に日本で育成された低アミロース品種のミルキークイーンは粘り気があり、冷めてもおいしいお米です。

コシヒカリより大きめな粒感を感じることができ、冷めても固くなりにくい性質でお弁当などに最適です。

【ふるさとチョイスに寄せられた口コミ】

「米どころ宮城県在住ですが、滋賀県産ミルキークイーンが大好きで、いつも滋賀県からお米を購入して食べています。返礼品としてお送りいただいたお米は、今まで食べたことがあるミルキークイーンの中で最も美味しいと感じるものでした。またいただきたいと感じられる素晴らしいお米でした！」（40代・男性）