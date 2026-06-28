◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージ第3節J組 アルジェリア3-3オーストリア(日本時間28日、カンザスシティ・スタジアム)

グループJのオーストリアがアルジェリアに3-3の引き分けでともにグループステージ突破を決めました。

試合前で勝ち点3で並ぶ両者の一戦。この試合で両者ともに引き分けなら2位オーストリア、3位アルジェリアでグループステージ突破が決まる戦いでした。

試合は互いに前半1点ずつを取り合う展開。後半10分、オーストリアが1点を勝ち越し、アルジェリアがグループステージ敗退の危機となりますが、5分後にアルジェリアが追いつき、一進一退の攻防が続きます。

すると後半に怒とうの動きが起こります。アルジェリアが後半アディショナルタイムに勝ち越しゴールを決め、今度はオーストリアが敗退危機へ。それでも3分後、クロスボールから最後はFWサーシャ・カライジッチ選手のヘディングでゴールネットを揺らしました。

最終的に3-3のドローで、2位オーストリア、3位アルジェリアで、ともにグループステージ突破が決定。3連勝のアルゼンチンを含め、J組3チームがノックアウトステージ進出です。また3位チームの争いでは、イランが次点で泣く結果となりました。