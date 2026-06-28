◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、1次リーグの全日程を終了し、決勝トーナメント（T）進出32チームが出そろった。

今大会は1次リーグ各組2位までに加え、3位のうち成績上位8チームの合計32チームが決勝Tへ進出する。1次リーグ最後のJ組を前に、3番手グループではG組のイランが8番手につけていたが、オーストリア―アルジェリアが3―3で引き分けたため9番手に転落。史上初の決勝T進出を逃した。

イランは大会前から米国入国や滞在を巡りハンデを抱えながら、3引き分けで勝ち点3を獲得。J組最後の試合でアルジェリアが後半アディショナルタイムに3―2と勝ち越した時点で、8番手通過が見えていた。ところが、試合終了間際に同点に追いついたオーストリアが、アルジェリアと同じ勝ち点4ながら得失点差でJ組2位通過を決定。アルジェリアが3位通過となり、イランは押し出される形で1次リーグ敗退が決まった。

9チームが出場したアジア勢で、決勝Tへ進んだのは日本とオーストラリアのみ。A組3位の韓国は最終第3戦を終えてから3日間待たされた末、2大会ぶりの1次リーグ敗退となった。

▽1次リーグ順位＝☆は決勝T進出、カッコ内は勝ち点

＜A組＞

(1)☆メキシコ（9)

(2)☆南アフリカ(4)

(3)韓国(3)

(4)チェコ(1)

＜B組＞

(1)☆スイス(7)

(2)☆カナダ(4)

(3)☆ボスニア・ヘルツェゴビナ(4)

(4)カタール(1)

＜C組＞

(1)☆ブラジル(7)

(2)☆モロッコ(7)

(3)スコットランド(3)

(4)ハイチ(0)

＜D組＞

(1)☆米国(6)

(2)☆オーストラリア(4)

(3)☆パラグアイ(4)

(4)トルコ(3)

＜E組＞

(1)☆ドイツ(6)

(2)☆コートジボワール(6)

(3)☆エクアドル(4)

(4)キュラソー(1)

＜F組＞

(1)☆オランダ(7)

(2)☆日本(5)

(3)☆スウェーデン(4)

(4)チュニジア(0)

＜G組＞

(1)☆ベルギー(5)

(2)☆エジプト(5)

(3)イラン(3)

(4)ニュージーランド(1)

＜H組＞

(1)☆スペイン(7)

(2)☆カボベルデ(3)

(3)ウルグアイ(2)

(4)サウジアラビア(2)

＜I組＞

(1)☆フランス(9)

(2)☆ノルウェー(6)

(3)☆セネガル(3)

(4)イラク(0)

＜J組＞

(1)☆アルゼンチン(9)

(2)☆オーストリア(4)

(3)☆アルジェリア(4)

(4)ヨルダン(0)

＜K組＞

(1)☆コロンビア(7)

(2)☆ポルトガル(5)

(3)☆コンゴ(4)

(4)ウズベキスタン(0)

＜L組＞

(1)☆イングランド(7)

(2)☆クロアチア(6)

(3)☆ガーナ(4)

(4)パナマ(0)

＜3位グループ順位＞

☆は決勝トーナメント進出、▼は敗退

(1)☆コンゴ 勝ち点4 得失点差1

(2)☆スウェーデン 勝ち点4 得失点差0(総得点7)

(3)☆ガーナ 勝ち点4 得失点差0(総得点2)

(4)☆エクアドル 勝ち点4 得失点差0(総得点2)

(5)☆ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝ち点4 得失点差-1

(6)☆アルジェリア 勝ち点4 得失点差-2(総得点5)

(7)☆パラグアイ 勝ち点4 得失点差-2(総得点2)

(8)☆セネガル 勝ち点3 得失点差2

(9)▼イラン 勝ち点3 得失点差0

(10)▼韓国 勝ち点3 得失点差-1

(11)▼スコットランド 勝ち点3 得失点差-3

(12)▼ウルグアイ 勝ち点2 得失点差-1

※ガーナとエクアドルの順位はフェアプレースコアで決定