【W杯】イラン悲劇の1次リーグ敗退…オーストリアの土壇場同点劇で“3位突破”最後の切符スルリ
◇サッカーW杯北中米大会
FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は27日（日本時間28日）、1次リーグの全日程を終了し、決勝トーナメント（T）進出32チームが出そろった。
今大会は1次リーグ各組2位までに加え、3位のうち成績上位8チームの合計32チームが決勝Tへ進出する。1次リーグ最後のJ組を前に、3番手グループではG組のイランが8番手につけていたが、オーストリア―アルジェリアが3―3で引き分けたため9番手に転落。史上初の決勝T進出を逃した。
イランは大会前から米国入国や滞在を巡りハンデを抱えながら、3引き分けで勝ち点3を獲得。J組最後の試合でアルジェリアが後半アディショナルタイムに3―2と勝ち越した時点で、8番手通過が見えていた。ところが、試合終了間際に同点に追いついたオーストリアが、アルジェリアと同じ勝ち点4ながら得失点差でJ組2位通過を決定。アルジェリアが3位通過となり、イランは押し出される形で1次リーグ敗退が決まった。
9チームが出場したアジア勢で、決勝Tへ進んだのは日本とオーストラリアのみ。A組3位の韓国は最終第3戦を終えてから3日間待たされた末、2大会ぶりの1次リーグ敗退となった。
▽1次リーグ順位＝☆は決勝T進出、カッコ内は勝ち点
＜A組＞
(1)☆メキシコ（9)
(2)☆南アフリカ(4)
(3)韓国(3)
(4)チェコ(1)
＜B組＞
(1)☆スイス(7)
(2)☆カナダ(4)
(3)☆ボスニア・ヘルツェゴビナ(4)
(4)カタール(1)
＜C組＞
(1)☆ブラジル(7)
(2)☆モロッコ(7)
(3)スコットランド(3)
(4)ハイチ(0)
＜D組＞
(1)☆米国(6)
(2)☆オーストラリア(4)
(3)☆パラグアイ(4)
(4)トルコ(3)
＜E組＞
(1)☆ドイツ(6)
(2)☆コートジボワール(6)
(3)☆エクアドル(4)
(4)キュラソー(1)
＜F組＞
(1)☆オランダ(7)
(2)☆日本(5)
(3)☆スウェーデン(4)
(4)チュニジア(0)
＜G組＞
(1)☆ベルギー(5)
(2)☆エジプト(5)
(3)イラン(3)
(4)ニュージーランド(1)
＜H組＞
(1)☆スペイン(7)
(2)☆カボベルデ(3)
(3)ウルグアイ(2)
(4)サウジアラビア(2)
＜I組＞
(1)☆フランス(9)
(2)☆ノルウェー(6)
(3)☆セネガル(3)
(4)イラク(0)
＜J組＞
(1)☆アルゼンチン(9)
(2)☆オーストリア(4)
(3)☆アルジェリア(4)
(4)ヨルダン(0)
＜K組＞
(1)☆コロンビア(7)
(2)☆ポルトガル(5)
(3)☆コンゴ(4)
(4)ウズベキスタン(0)
＜L組＞
(1)☆イングランド(7)
(2)☆クロアチア(6)
(3)☆ガーナ(4)
(4)パナマ(0)
＜3位グループ順位＞
☆は決勝トーナメント進出、▼は敗退
(1)☆コンゴ 勝ち点4 得失点差1
(2)☆スウェーデン 勝ち点4 得失点差0(総得点7)
(3)☆ガーナ 勝ち点4 得失点差0(総得点2)
(4)☆エクアドル 勝ち点4 得失点差0(総得点2)
(5)☆ボスニア・ヘルツェゴビナ 勝ち点4 得失点差-1
(6)☆アルジェリア 勝ち点4 得失点差-2(総得点5)
(7)☆パラグアイ 勝ち点4 得失点差-2(総得点2)
(8)☆セネガル 勝ち点3 得失点差2
(9)▼イラン 勝ち点3 得失点差0
(10)▼韓国 勝ち点3 得失点差-1
(11)▼スコットランド 勝ち点3 得失点差-3
(12)▼ウルグアイ 勝ち点2 得失点差-1
※ガーナとエクアドルの順位はフェアプレースコアで決定