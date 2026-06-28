Ｗ杯３２強決定！日本はブラジル撃破ならコートジボワールＶＳノルウェーの勝者 ８強でイングランド、準決アルゼンチン、決勝フランスか アジアは日本と豪州のみが進出 【一覧】
現在開催中の北中米Ｗ杯は日本時間２８日、１次リーグ全日程を終え、決勝トーナメントを戦う３２強が出そろった。
Ｆ組２位で通過した日本は、決勝トーナメント１回戦でブラジルと激突。勝ち上がれば史上初の８強入りがかかる２回戦でコートジボワール−ノルウェーの勝者と戦う。準々決勝は順当にいけばＬ組１位のイングランド、Ａ組１位のメキシコあたりが有力。準決勝は連覇を狙うＪ組１位のアルゼンチン、決勝はフランスといった想定がされる。
今大会から参加４８カ国に拡大され、決勝トーナメントも３２チームで争うことになったが、アジアは日本と豪州の２カ国のみの通過に終わった。ブラジル、アルゼンチン、フランス、スペイン、ドイツ、イングランド、オランダといった強豪が順当に駒を進めた一方で、初出場のカボベルデが突破の快挙。ＤＲコンゴ、南アフリカ、コートジボワール、開催国カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナが初の決勝トーナメント進出を決めた。
決勝トーナメント１回戦の組み合わせは次の通り。
ドイツ（Ｅ１位）−パラグアイ（Ｄ３位）
フランス（Ｉ１位）−スウェーデン（Ｆ３位）
南アフリカ（Ａ２位）−カナダ（Ｂ２位）
オランダ（Ｆ１位）−モロッコ（Ｃ２位）
ポルトガル（Ｋ２位）−クロアチア（Ｌ２位）
スペイン（Ｈ１位）−オーストリア（Ｊ２位）
米国（Ｄ１位）−ボスニア・ヘルツェゴビナ（Ｂ３位）
ベルギー（Ｇ１位）−セネガル（Ｉ３位）
ブラジル（Ｃ１位）−日本（Ｆ２位）
コートジボワール（Ｅ２位）−ノルウェー（Ｉ２位）
メキシコ（Ａ１位）−エクアドル（Ｅ３位）
イングランド（Ｌ１位）−ＤＲコンゴ（Ｋ３位）
アルゼンチン（Ｊ１位）−カボベルデ（Ｈ２位）
オーストラリア（Ｄ２位）−エジプト（Ｇ２位）
スイス（Ｂ１位）−アルジェリア（Ｊ３位）
コロンビア（Ｋ１位）−ガーナ（Ｌ３位）