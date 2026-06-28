現在開催中の北中米Ｗ杯は日本時間２８日、１次リーグ全日程を終え、決勝トーナメントを戦う３２強が出そろった。

Ｆ組２位で通過した日本は、決勝トーナメント１回戦でブラジルと激突。勝ち上がれば史上初の８強入りがかかる２回戦でコートジボワール−ノルウェーの勝者と戦う。準々決勝は順当にいけばＬ組１位のイングランド、Ａ組１位のメキシコあたりが有力。準決勝は連覇を狙うＪ組１位のアルゼンチン、決勝はフランスといった想定がされる。

今大会から参加４８カ国に拡大され、決勝トーナメントも３２チームで争うことになったが、アジアは日本と豪州の２カ国のみの通過に終わった。ブラジル、アルゼンチン、フランス、スペイン、ドイツ、イングランド、オランダといった強豪が順当に駒を進めた一方で、初出場のカボベルデが突破の快挙。ＤＲコンゴ、南アフリカ、コートジボワール、開催国カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナが初の決勝トーナメント進出を決めた。

決勝トーナメント１回戦の組み合わせは次の通り。

ドイツ（Ｅ１位）−パラグアイ（Ｄ３位）

フランス（Ｉ１位）−スウェーデン（Ｆ３位）

南アフリカ（Ａ２位）−カナダ（Ｂ２位）

オランダ（Ｆ１位）−モロッコ（Ｃ２位）

ポルトガル（Ｋ２位）−クロアチア（Ｌ２位）

スペイン（Ｈ１位）−オーストリア（Ｊ２位）

米国（Ｄ１位）−ボスニア・ヘルツェゴビナ（Ｂ３位）

ベルギー（Ｇ１位）−セネガル（Ｉ３位）

ブラジル（Ｃ１位）−日本（Ｆ２位）

コートジボワール（Ｅ２位）−ノルウェー（Ｉ２位）

メキシコ（Ａ１位）−エクアドル（Ｅ３位）

イングランド（Ｌ１位）−ＤＲコンゴ（Ｋ３位）

アルゼンチン（Ｊ１位）−カボベルデ（Ｈ２位）

オーストラリア（Ｄ２位）−エジプト（Ｇ２位）

スイス（Ｂ１位）−アルジェリア（Ｊ３位）

コロンビア（Ｋ１位）−ガーナ（Ｌ３位）