女優で声優の戸田恵子が27日に自身のアメブロを更新。イベントと舞台出演をこなした多忙な1日と、その後に起きた身体の異変について明かした。

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この日、戸田は「今朝は早起き！自宅を7時に出発！」と切り出し、封切りを迎えた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』の舞台挨拶に登壇したことを報告。舞台挨拶には「土屋太鳳ちゃん、EXITのお二人に加えて、ヤマちゃんや津田健次郎さんも参戦でした」と、女優の土屋太鳳やお笑いコンビ・EXIT、声優・俳優の津田健次郎らが集結したことを明かし「賑やかでしたー！」と楽しげな様子でつづった。

続けて、舞台挨拶の後は自身が出演する舞台『虹のかけら』へ向かったことを報告し「昨夜のソワレから今日のマチネ。いつもここが一番キツイところなんだけど。今日はその間にイベントもあり、寝不足で正に満身創痍！」（原文ママ）とハードなスケジュールだったことを吐露。「叙々苑の焼き肉弁当」や栄養ドリンクなどの写真を公開し「必死!!舞台、何とか乗り切ったー！」とコメントした。

しかし、終演後には「ボディケアに行ったら帰り際に足が攣ったー！」とアクシデントに見舞われたことを告白。「足の指から脛が攣りまくり！マジで、マジで、痛すぎた」と当時の痛みを訴え「明らかに寝不足が原因かと」と分析した。

最後に「今夜はお風呂によく浸かって、芍薬甘草湯を飲んで寝ます！明日も頑張らねば！」と自身を鼓舞するようにつづり、ブログを締めくくった。