明石家さんまが２７日、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」で、中村玉緒さんとガッツ石松さんに言及した。

冒頭、さんまは「今日は、私の知り合いの玉緒さんが亡くなられたのがあって」と切り出し、２０年７月２５日に玉緒さんが番組に乱入したときのＶＴＲを放送。「いろんな思い出話をラジオで延々喋ったんで、ラジオ聞いて」と呼びかけた。

さらに「ガッツ石松さんも亡くなられて」と言い「思い出というか、本番中に殴られて…」というとすぐさま陣内智則が「ワシやないかい！」と立ち上がった。

陣内は「ボッコボコにしばかれて。なんでやねん！って頭叩いたらボッコボコ。肘と膝でボッコボコ」とガッツさんに殴られたという衝撃エピソードを披露。その映像はＳＮＳで拡散されているといい、「それなのにあいつは永野にあんなことしたんや…って」と番組内で永野につかみかかったことをイジられているという。

だがそれをきっかけに「ガッツさんとすごく仲良くなって」といい、さんまも「昭和最大のボケの２人やからな。この一週間で亡くなられて。お笑い人のボケ、頑張らなアカン」と後輩芸人たちに呼びかけていた。