親が亡くなり“空き家”になった実家。管理のために年数回訪れるだけですが、先日町内会から「年会費3000円」の支払いを求められて困惑…。住んでいない場合でも負担しなければならないのでしょうか？

町内会費の支払いは義務ではない！ 入退会は任意とする最高裁判所の判断

前提として、町内会への加入や町内会費の支払いは法律上の義務ではありません。

総務省によると、町内会や自治会は、住民が自主的に組織する「地縁による団体」です。最高裁判所の判例でも、町内会への入会や退会は住民の自由であり、強制することはできないとされています。したがって、会員ではない、あるいは退会を希望する場合は、年会費の支払いを断ることが可能と考えられます。

しかし、実家がある地域の住民や町内会役員との関係性を考慮すると、単に「義務ではないから払わない」と突っぱねるだけでは、のちのち思わぬトラブルに発展することもあるでしょう。まずは、町内会が任意団体であることを前提としたうえで、支払うかどうかの損得や影響を冷静に見極めることが大切です。



年数回の管理でも恩恵あり？ 空き家で町内会費3000円を払う2つのメリット

年会費3000円という金額は、月額に換算すると250円です。年に数回しか行かない空き家のために支払うのはもったいないと感じるかもしれませんが、会員であり続けることには2つの意義があると考えられます。

1つ目は、地域の防犯・防災や環境維持に貢献できる点です。町内会は、おもに街灯の維持管理やゴミ集積所の清掃、地域の見回り活動などを行っています。空き家は放火や不法投棄、不審者の侵入リスクが高まりやすいため、自分が不在の間も地域の人々が周囲の環境を維持してくれることで、間接的な防犯対策につながります。

2つ目は、空き家に異変があった際に連絡をもらいやすくなる点です。台風で瓦が飛んだり、草木が隣家に越境して迷惑をかけたりしたとき、町内会とのつながりがあれば、すぐに連絡してもらえる可能性が高くなります。

年間3000円を「遠隔地にある資産の監視・見守り費用」として捉えるならば、決して高い金額ではないかもしれません。



固定資産税だけじゃない！ 空き家の維持には年間数十万円のコストがかかる現実

空き家を所有していると、町内会費の3000円以外にも多額のお金が必要になります。家計への影響という観点では、空き家は保有しているだけで資産を減らす原因になりかねないため、全体の維持コストを把握しておく必要があります。

まず、毎年必ず発生するのが固定資産税と都市計画税です。一般的な戸建て住宅の場合、建物の規模や立地にもよりますが、年間で数万円から10万円以上の税金がかかります。

さらに、建物が劣化して「特定空家」などに指定されると、税金の優遇措置が受けられなくなり、固定資産税が実質的に上がる可能性もあります。税金以外にも、火災保険料や地震保険料として年間数万円、庭木の伐採や業者による巡回管理サービスを利用すればさらに年間数万円の手数料が発生します。

これらを合計すると、たとえ年に数回しか行かない空き家であっても、年間で20万円～30万円以上のコストがかかるケースは珍しくありません。

全体の維持費と比較したうえで、3000円の支出をどう位置づけるかを考える必要があるでしょう。



3000円の会費を巡るトラブルを防ぐ！ 空き家管理と適切な地域付き合い

相続した実家が空き家であっても、町内会費の支払いを求められた場合は、今後の実家の扱い方に合わせて柔軟に対応するのが賢明です。もし将来的に実家に移り住む予定がある場合や、親戚や近所の人々と良好な関係を保ちたい場合は、年間3000円の見守り料と割り切って支払うのがスムーズでしょう。

一方で、すでに遠方に家を構えており、実家に戻る可能性が一切ない場合や、近いうちに売却などを検討しているのであれば、町内会の役員に対して「現在は空き家であり、管理のために年数回しか訪れないため、退会させていただきたい」と誠実に伝えて支払いを断るのもひとつの選択肢となります。

もっとも避けるべきなのは、何も連絡をせずに会費を未払いのまま放置し、地域社会からの信用を失うことです。空き家問題は、会費の有無だけでなく、将来的な維持コストや処分方法までを含めて総合的に判断し、早期に方針を決めることが大切です。



出典

総務省 自治会・町内会等とは

国土交通省 空家法とは

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー