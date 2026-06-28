「バッテリー交換」で済むと思ってスマホショップに行ったら、店員から「買い替えたほうがよい」と言われました。本当にそのほうが安いのでしょうか？

バッテリー交換だけで十分なケースとは？

スマホのバッテリーは消耗品です。毎日充電と放電を繰り返すことで少しずつ性能が低下し、以前より充電の減りが早くなったり、突然電源が切れたりすることがあります。

一方で、本体そのものに問題がなく、バッテリーだけが劣化しているのであれば、交換することで快適に使える可能性があります。

例えば、購入から2～3年程度しか経っておらず、動作速度やカメラ性能にも不満がない場合は、数千円から2万円程度のバッテリー交換で済むことが多く、新しいスマホを購入するより出費を抑えられるでしょう。

Appleでは、iPhoneの「バッテリーの状態」で最大容量を確認できます。一般的には、最大容量が80％前後まで低下するとバッテリー交換を検討する目安とされています。設定画面から確認できるため、一度チェックしてみると判断材料になるでしょう。



スマホショップが「買い替えたほうがよい」と勧める理由

ショップが買い替えを勧めるのは、販売を目的としているだけではありません。発売から年数が経過した機種では、OSやセキュリティアップデートが終了している場合があります。その状態では、バッテリーを交換しても安全性やアプリの対応に問題が生じる可能性があります。

また、古いスマホはバッテリー以外の部品も劣化しています。例えば、画面や充電端子、カメラなどに不具合が発生すると、その都度修理費が必要になります。

さらに、メーカーによっては交換用部品の保有期間が終了し、修理そのものができないケースもあります。そのため、「これ以上修理費をかけるより、新しい端末へ買い替えたほうが安心です」と案内されることがあるのです。



バッテリー交換と買い替えはどちらが安い？ 判断するポイント

費用だけを見ると、バッテリー交換のほうが安く感じられます。しかし、本当に比較すべきなのは「今後何年使えるか」です。例えば、1万5000円でバッテリー交換を行い、その後3年間問題なく使えるのであれば、十分に経済的といえるでしょう。

一方、交換費用が2万円近くかかる古い機種で、近いうちに別の故障が起きそうな場合は注意が必要です。修理を繰り返すことで結果的に出費が増え、新しいスマホを購入したほうが安く済む可能性があります。

また、通信会社やメーカーでは下取りキャンペーンや購入割引を実施していることがあります。下取り価格を含めて比較すると、新機種への買い替え費用が想像より低くなるケースもあります。

修理費だけではなく、下取り価格や今後の利用年数まで含めて考えることが、後悔しない選択につながります。



自分の使い方に合った選択をすれば無駄な出費を防げる

バッテリー交換と買い替えのどちらが安いかは、スマホの状態によって異なります。

購入から数年しか経っておらず、本体に不具合がないのであれば、バッテリー交換だけで十分な場合も多くあります。一方、長年使用している機種や、OSサポートが終了している機種では、買い替えたほうが長い目で見ると出費を抑えられる可能性があります。

ショップで買い替えを勧められたときは、その場で決める必要はありません。バッテリー交換費用、新しい端末の価格、下取り金額、今後の使用予定を比較したうえで、自分にとって最も納得できる方法を選びましょう。目先の金額だけではなく、今後も安心して使えるかという視点を持つことが、無駄な出費を防ぐポイントです。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー