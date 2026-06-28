村上虹郎、インスタ更新で謝罪「自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければ」元交際相手への暴行疑いで書類送検
【モデルプレス＝2026/06/28】俳優の村上虹郎（29）が6月28日、Instagramを更新。元交際相手への暴行の疑いで書類送検された騒動について謝罪した。
【写真】村上虹郎「親子似てる」歌手の母との2ショット
村上は「この度は、関係者及び、ファンの皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」と謝罪。「私は、自分を大切にしてくださる皆様の為にも、近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければと思っております」と伝えた。
捜査関係者によると、村上は2024年3月から5月にかけて、当時の交際相手と同居していた自宅で、4回にわたり、髪の毛をつかみ頭を窓に打ち付けるなど暴行。全治1ヶ月以上の重症を負わせた疑いが持たれており、村上は任意の調べに対し「怪我させたことは間違いない」と話しているという。2026年に入って女性から警視庁へ相談があり、捜査が進められていた。
所属事務所のディケイドは6月26日、「現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明。今後については「これから協議をしてまいります」とし、「本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪していた。（modelpress編集部）
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◆村上虹郎、謝罪
村上は「この度は、関係者及び、ファンの皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません」と謝罪。「私は、自分を大切にしてくださる皆様の為にも、近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければと思っております」と伝えた。
◆村上虹郎、元交際相手に全治1ヶ月以上の怪我負わせた疑い
捜査関係者によると、村上は2024年3月から5月にかけて、当時の交際相手と同居していた自宅で、4回にわたり、髪の毛をつかみ頭を窓に打ち付けるなど暴行。全治1ヶ月以上の重症を負わせた疑いが持たれており、村上は任意の調べに対し「怪我させたことは間違いない」と話しているという。2026年に入って女性から警視庁へ相談があり、捜査が進められていた。
所属事務所のディケイドは6月26日、「現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明。今後については「これから協議をしてまいります」とし、「本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪していた。（modelpress編集部）
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