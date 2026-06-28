サッカーの北中米Ｗ杯は２７日（日本時間２８日）、１次リーグ全日程が終了し、決勝トーナメントに進出する３２チームが出そろった。

アジア勢は今大会から出場枠が４・５から８・５に拡大し、最大となる９チームが出場。低い前評判に反して、１次リーグ初戦は韓国がチェコに勝ち、日本が強豪オランダと引き分けるなど一時は登場６チームが２勝４分けと無敗を続けて盛り上げたが、その後は全体的に失速。日本はＦ組２位通過したものの、０２年日韓大会で４強を経験した韓国が３位で涙を飲むなど、決勝トーナメントを前にアジア勢９チームの内、７チームが敗退となった。

◆北中米Ｗ杯出場チーム

▼開催国３→３（◎米国、◎カナダ、◎メキシコ）

▼アジア９→２（◎オーストラリア、イラン、◎日本、ヨルダン、韓国、カタール、サウジアラビア、ウズベキスタン、イラク）

▼アフリカ１０→９（◎アルジェリア、◎カボベルデ、◎コートジボワール、◎エジプト、◎ガーナ、◎モロッコ、◎セネガル、◎南アフリカ、チュニジア、◎コンゴ）

▼北中米カリブ海３→０（キュラソー、ハイチ、パナマ）

▼南米６→５（◎アルゼンチン、◎ブラジル、◎コロンビア、◎エクアドル、◎パラグアイ、ウルグアイ）

▼オセアニア１→０（ニュージーランド）

▼欧州１６→１３（◎オーストリア、◎ベルギー、◎クロアチア、◎イングランド、◎フランス、◎ドイツ、◎オランダ、◎ノルウェー、◎ポルトガル、スコットランド、◎スペイン、◎スイス、トルコ、◎スウェーデン、チェコ、◎ボスニア・ヘルツェゴビナ）

※◎は決勝トーナメント進出