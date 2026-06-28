◆米大リーグ パドレス３―１５ドジャース（２７日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ナ・リーグ西地区首位を独走するドジャースが同２位パドレスとの宿敵対決で大勝。今季最多タイの１５得点を挙げ、連敗することなく再びゲーム差「９」に広げた。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は５打数２安打２得点、先発の山本由伸投手（２７）は６回５安打２失点の好投で大谷らに並ぶ日本人トップの今季８勝目を挙げた。

山本は「調子はいつも通り。点差が離れた後もあまり気にすることなく接戦の気持ちでマウンドに上がることを心がけてます」と敵地でのマウンドを振り返った。

同じ米国の地ではサッカー日本代表が１次リーグを突破。決勝トーナメント１回戦でのブラジル戦を控えている。山本は「僕の英語の先生とか、調理師さんとか、元々サッカーしていた方たちなんで、いろいろ教えてもらいながら、たまにハイライト見たり。できれば観戦したいなと思いますし、優勝を期待しています」とエールを送った。試合当日はドジャースは敵地でアスレチックスとのナイター。ヒューストンで行われる日本−ブラジル戦は、その８時間４０分前にキックオフのため、遠征先宿舎で観戦することができそうだ。

この日はパドレスが先発予定だった右腕バスケスを２番手に回し、左腕ハートを「オープナー」で先発させる奇策に出たが、１―１の６回だった。３回から登板していたバスケスに対し、１死二塁からマンシーの打球を二塁ワグナーが後逸。敵失で１点をリードすると、一気に流れがドジャース側に傾いた。エドマンが右越えの適時三塁打、背中のけいれんから復帰２戦目の７番タッカーが７号２ランを右翼席へ運ぶと、８番ラッシングは２者連続の９号ソロを右中間席にたたき込んだ。

これで終わらない。９番フリーランドの四球、大谷の中前打、パヘスの四球で１死満塁と再びチャンスをつくると、フリーマンの二ゴロの間に６点目。さらに４番ベッツがセンター左に３試合連発となる１１号３ラン。打者１２人の猛攻に球場は騒然となった。

チームの１イニング９得点以上は今季３度目。６月６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦の時も先発は山本だった。その山本はこの日、５回に５番シーツに一時同点の１３号ソロを浴び、ビッグイニング直後の６回にもシーツに右翼線適時打を許したが、追加点は許さず。４試合連続のクオリティースタート（６回以上自責３以下）と試合をつくり、エースとしての役目を果たした。

大谷は６回１死一塁の第４打席でバスケスの内角９５・６マイル（約１５３・９キロ）直球を捉え、３試合連続安打となる打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）の右前打。１イニング９得点のつなぎ役となり、８回にも中前打で今季２６度目となるマルチ安打。１１点リードの９回は代打を送られて途中交代となった。メジャー通算３００本塁打まで残り３本に迫る中、４試合連続ノーアーチとなったが、１番打者としてチームの勝利に貢献した。