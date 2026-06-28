◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第３戦 アルジェリア３―３オーストリア（２７日、アトランタ競技場）

アルジェリアとオーストリアの試合が終わり、１次リーグ（Ｌ）の全日程が終了。決勝トーナメント（Ｔ）に進出する３２チームが出そろった。

今大会は出場チーム数が従来の３２から４８に増えたことで、各組の２位以内だけでなく、３位（計１２チーム）のうち上位８チームも決勝Ｔに進出できる大会方式だった。各組による順位争いも激しかったが、各組３位による決勝Ｔ争いも第３戦では白熱。勝ち点１、得失点差１で順番が変わる大接戦となった。

３戦で勝ち点４を奪うことが突破の目安の一つだったが、勝ち点４以上を獲得した７チームは全て決勝Ｔに進出。次大会以降も４８チーム制が採用される場合、１次Ｌ突破のためには勝ち点４以上が目安になることは間違いないだろう。

ボーダーラインとなったのは勝ち点３。勝ち点３で並んだチームは、いかに得点を稼ぎ、得失点差を広げるかが鍵となった。各組３位で勝ち点３を獲得したのは４チーム。うち、決勝Ｔに進めたのはセネガルだけ。セネガルは第３戦でイラクに５―０で大勝し、得失点差を２点まで上げたことが功を奏した。一方で、イラン、韓国、スコットランドは敗退。イランは得失点差２、韓国は同３、スコットランドは同５足りなかった。

◆各組３位の順位

位 チーム 勝点 得失差

〈１〉コンゴ ４ ＋１

〈２〉スウェーデン ４ ０

〈３〉ガーナ ４ ０

〈４〉エクアドル ４ ０

〈５〉ボスニアＨ ４ −１

〈６〉アルジェリア ４ −２

〈７〉パラグアイ ４ −２

〈８〉セネガル ３ ＋２

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〈９〉イラン ３ ０

〈１０〉韓 国 ３ −１

〈１１〉スコットランド３ −３

〈１２〉ウルグアイ ２ −１

◆北中米Ｗ杯の順位決定方法

▽１位＆２位 ⑴総勝ち点数、⑵当該チーム間での得失点差、⑶同総得点数、⑷１次Ｌ全試合での得失点差、⑸同総得点数、⑹フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）、⑺最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決定

▽３位通過チーム 全１２組の３位チームのうち上位８チームが進出。各組で獲得した勝ち点数を基準にし並んだ場合は、⑴１次リーグでの得失点差、⑵同総得点数、⑶フェアプレーポイント、⑷最新のＦＩＦＡランキングの順に従って決まる