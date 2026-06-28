歌手の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏）さんが、６日２０日に老衰のため亡くなった。９１歳だった。訃報を受け、有名人から悲しみの声が上がっている。

華道家の假屋崎省吾氏はブログで「美輪明宏さんの訃報が届きました 先日９１歳になられたばかりだったのにあまりにもショックで まさか美輪明宏さんが ほんとにほんとによくしていただきました 小学校からのファンでした ぽっかり心に穴があいたような気持ちです ほんとにほんとにありがとうございました」と思いを込めた。

シャンソン歌手のクミコは「昨日、『みんな同じ人間だねフェス』の舞台で『ヨイトマケの唄』を歌いました。すべての差別に立ち向かう歌は、シャンソンを超えた、紛れもない日本のシャンソンです。歌の有り様を示され、愛、自由、平等、そして勇気を体現された美輪さん。本当にありがとうございました。心から感謝しています」とスポーツ報知に追悼コメントを寄せた。

「爆笑問題」太田光は、ＭＣを務めるＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」内で「お世話になりました。最初に会った時に『あなたたちは売れるわよ』と言われたのがすごくうれしかった」としのんだ。

また、同番組でデーブ・スペクター氏も「丸山さんと呼ばれていたころから知っているんですけど、家に一度行ったことありまして、博物館みたいな家にお住まいになっていました。昭和を象徴する文学、歌、映画、全部知り尽くして、偉大な人だった。すばらしい人だったからぜひぜひ昔の作品をみる機会があったらみてあげてほしいなと思います」と話した。

「くりぃむしちゅー」上田晋也は、ＭＣを務めるＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」内で「戦後、日本のエンタメ、ジェンダー化を最前線で切り開いてきた方でした。私、何回かしかお会いしてないのに語るのも失礼なんですけども、お会いするたびに『がんばっているわねぇ』とねぎらっていただきまして。いろんなご苦労なさった方だったんで…優しくて言葉ひとつひとつに重みとか説得力がある。普通の人と話しているよりおごそかでありがたい言葉をいただいているなという感想をいつも思っておりました。ご冥福をお祈りします」とコメントしていた。