◇ナ・リーグ ドジャース15―3パドレス（2026年6月27日 サンディエゴ）

ドジャースは27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に今季最多タイの15得点で大勝し、貯金を今季最多タイの23とした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は2試合ぶり今季26度目のマルチ安打を記録し、勝利に貢献。先発の山本由伸投手（27）は6回5安打2失点で今季8勝目を挙げた。

大差を付けた9回、マウンドには今季4試合目の登板となるロハスが上がった。先頭のタティスを40.4マイル（約65.0キロ）で遊ゴロに仕留めると、続くテイラーを39.6マイル（約63.7キロ）で遊ゴロ。最後はメリルを56.1マイル（約90.3キロ）で左飛に打ち取り、わずか5球で試合を締めた。MLB公式では最後の球は「Fastball」（直球）と記録された。

前回登板の21日（同22日）オリオールズ戦では大差を付けられた9回に登板。この日と同じく1番からの打順を3者凡退で終えた。

ドジャースもロハスの“好投”を受け、公式Xに登板の様子を投稿。「Nasty movement from Miggy.」（ロハスのキレのある動き）と称えた。