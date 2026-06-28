元TOKIOの松岡昌宏（49）が28日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。かつての愛犬について語る場面があった。

愛犬を失ったというリスナーから「凄く寂しいです。松岡さん、どう愛犬との死を乗り越えられますか？」という質問が寄せられた。

自身の愛犬家として知られる松岡だが、「乗り越えられるってことはおそらくないんですよ。本当に時間ですよ。時間が解決してくれる、してくれないな」ともらした。

先日、福岡で13年前に亡くなった知り合いの“博親（ひろちか）”さんを墓参りに行ったことを明かしていた松岡。博親さんが亡くなった際、博親さんの愛犬のチワワ・親太郎（しんたろう）を譲り受けたというが、「先天性の病気があったらしく、10歳で死んじゃったんですね」と明かした。

博親さんの母親の希望により、博親さんの納骨堂に親太郎の写真を飾っており、久々に“対面”。「久々に親の顔を見て。納骨堂で手合わせて、で、親の顔を見てさすがに泣きますよ、やっぱり。でも、“ちかさんのところに戻ってったのかな”って。5年間ちかさんのところで、5年間俺に育てられて。“幸せか？”なんて言いながら」と回顧。

「寂しい気持ちはなくなることはないですよ。でもそれだけ好きだったっていうことでいいんですよ。きっとまた、我々がお迎え行く時に迎えに来てくれるでしょう。そうだったら素敵ですよね、なんて僕は思ってます。だから俺はたぶん死んだら相当犬来るなと思ってますけど」と笑った。