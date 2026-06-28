◇W杯北中米大会1次リーグJ組 オーストリア3ー3アルジェリア（2026年6月27日 カンザスシティ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグJ組最終第3戦が27日（日本時間28日）に行われ、オーストリア（FIFAランク24位）はアルジェリア（同28位）と対戦。3−3で引き分け、1勝1分け1敗の勝ち点4で同組2位が確定。1982年スペイン大会以来となる44年ぶり1次L突破を決めた。

ドラマは後半アディッショナルタイムに起こった。ボール回しで時間を稼いでいたアルジェリアに逆転を許し、1次L敗退の崖っ縁に立たされたオーストラリア。失点直後にピッチに入ったFWサシャ・カライジッチ（LASK）がヘッドで値千金の同点弾を決め、引き分けに持ち込んだ。

引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる一戦。均衡を破ったのは28年ぶり出場のオーストリアだった。前半28分、相手DFの裏に抜け出したFWマルコ・アルナウトビッチ（レッドスター）がGKとの1対1を制し、先制点を奪った。初戦ヨルダン戦でもPKで得点を決めた37歳は、今大会2ゴール目。

しかし、前半終了間際、アルジェリアに同点ゴールを決められ、1−1で前半を折り返した。

後半開始から3枚替えを敢行。同10分、右サイドからのマイナス気味のクロスにMFマルセル・ザビツァー（ドルトムント）がダイレクトで右足を合わせ、勝ち越しに成功した。だが、わずか5分後に再び同点に追いつかれていた。

過去最高成績は1954年大会の3位。98年フランス大会以来28年ぶりW杯の舞台に戻って来たオーストリアは、1982年スペイン大会以来となる44年ぶりの1次リーグ突破を決めた。決勝トーナメント1回戦でH組1位のスペイン（同2位）と対戦する。