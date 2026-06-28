現在開催中の北中米Ｗ杯は日本時間２８日、１次リーグ全日程を終え、前日にＧ組３位で終えていたイランが最後の最後で決勝トーナメント進出を逃した。今大会から参加４８カ国に拡大され、決勝トーナメントも３２チームで争うことになったが、アジアは韓国、カタール、イラン、サウジアラビア、イラク、ヨルダン、ウズベキスタンが敗退。日本と豪州の２カ国のみの通過に終わった。

３位１２チームのうち上位８チームが決勝Ｔ切符を手にする状況の中、最後のＪ組を残して８位だったイラン。Ｊ組２、３位争いのオーストリア−アルジェリアはともに勝ち点３で、引き分けなら両チーム決勝Ｔ進出が決まるだけに、“談合試合”の可能性も指摘されていたが、思わぬ激闘に。前半にオーストリアが先制。その後、アルジェリアが同点に追いつくと、後半１０分に再びオーストリアが勝ち越したが、５分後にアルジェリアが同点に追いついた。

そのまま試合終了かと思われたが、ここから壮絶なドラマが展開された。ボール回しに終始していたアルジェリアが突如牙を剥いて、アディショナルタイム（ＡＴ）３分にマレズのこの日２点目のゴールで勝ち越しに成功。イランの突破が決まるかと思われたが、予定のＡＴ４分を経過したＡＴ６分にオーストリアのカライジッチが衝撃の同点劇。激動の３分間を経て、イランの敗退が決まった。

開催国の米国との軍事衝突が続く中で厳戒態勢の中で参加している同代表。ビザの問題で米国内に拠点を置けず、米国での試合後すぐにキャンプ地のメキシコへの移動を命じられるなど過酷な状況の中で、強豪ベルギー相手のドローなど魂の３引き分けと奮闘したが、惜しくも届かなかった。